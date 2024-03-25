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Возрождение древних монстров — могут ли ученые оживить динозавров из их ДНК

25 марта 2024 17:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Можно ли возродить динозавра только по его ДНК — ответ ученых
Тиранозавр рекс рычит в доисторическом лесу. Фото: freepik.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

По сюжету легендарного фильма "Парк Юрского периода" человечеству удалось возродить древних рептилий с помощью современных технологий и заселить этими кровожадными монстрами целый остров.

И хотя в киноленте такая дерзкая идея пошла не по плану, все же интересно, действительно ли современные исследователи способны возродить древних динозавров, клонировав гигантов с помощью их ДНК. Делимся мнением ученых далее в материале.

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Кратко о ДНК

Как известно, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) имеет вид длинных цепочек, где хранятся важные сведения о том, каким должен быть каждый отдельный организм.

Эта макромолекула, содержащаяся в каждой клетке каждого организма, когда-то жившего на Земле, обеспечивает хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

 

Можно ли возродить динозавра только на его ДНК — ответ ученых
ДНК живого организма. Фото: shutterstock.com

Есть ли у ученых ДНК динозавров

Как объясняют ученые, ДНК гораздо проще найти в мягких тканях животного — внутренних органах, кровеносных сосудах, нервах, мышцах и жире.

Но вот проблема, динозавры вымерли миллионы лет назад, их мягкие части давно исчезли, разложившись естественным путем.

Есть ли ДНК в окаменелостях и помогут ли они возродить динозавров

Все, что у нас есть от динозавров, — это много костей и зубов. Имея достаточное количество окаменелостей, ученые способны реконструировать скелет доисторического животного.

Однако когда исследователи пытаются найти ДНК в окаменелостях, то здесь возникает очень много проблем. Эти молекулы в конце концов распадаются.

Как демонстрируют некоторые исследования, ДНК разрушается и в конце концов распадается примерно через 7 млн лет. Кажется, это достаточно много, но последний динозавр умер в конце мелового периода — более 65 млн лет назад.

Это означает, что палеонтологи, к сожалению, не могут восстановить ДНК даже с использованием самых современных методов. Поэтому возрождение древних рептилий так и останется фантастикой. Кто знает, возможно, это и к лучшему для всего человечества.

 

Есть ли ДНК в окаменелости и помогут ли они возродить динозавров.
Поиск ДНК динозавров. Коллаж Новини.LIVE

Если представить, что ученые нашли ДНК динозавров

Даже если чудом у ученых оказались фрагменты ДНК динозавров, они бы все равно не смогли создать полноценного динозавра. Дело в том, что эти кусочки генетического кода нужно было бы совмещать с ДНК современного животного, чтоб сделать живой организм.

То есть, такое существо нельзя было бы назвать настоящим динозавром. Это был бы совершенно новый ни на что непохожий организм.

Ранее мы рассказывали, ученые наткнулись на новый вид смертоносных динозавров.

Напомним, мы писали, почему у знаменитого тираннозавра рекса были крохотные передние лапки и как он их использовал.

Также мы сообщали, какие звуки действительно могли издавать динозавры. Это далеко не то рычание, что вы слышите в фильмах.

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клонирование

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