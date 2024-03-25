Чи можна відродити динозавра лише з його ДНК — відповідь вчених

Тиранозавр рекс ричить у доісторичному лісі. Фото: freepik.com

За сюжетом легендарного фільму "Парк Юрського періоду" людству вдалося відродити стародавніх рептилій за допомогою сучасних технологій та заселити цими кровожерливими монстрами цілий острів.

І хоч у кінострічці така зухвала ідея пішла не за планом, цікаво, чи дійсно сучасні дослідники здатні відродити прадавніх динозаврів, клонувавши гігантів за допомогою їхньої ДНК. Ділимося думкою вчених далі в матеріалі.

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Коротко про ДНК

Як відомо, дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) має вигляд довгих ланцюжків, де зберігаються важливі відомості про те, яким має бути кожен окремий організм.

Ця макромолекула, яка міститься в кожній клітині кожного організму, який колись жив на Землі, забезпечує зберігання, передачу з покоління до покоління та реалізацію генетичної програми розвитку та функціонування організмів.

ДНК живого організму. Фото: shutterstock.com

Чи є у вчених ДНК динозаврів

Як пояснюють науковці, ДНК значно простіше знайти у м'яких тканинах тварини — внутрішніх органах, кровоносних судинах, нервах, м'язах та жирі.

Та от проблема, динозаври вимерли мільйони років тому, їх м'які частини давно зникли, розклавшись природним шляхом.

Чи є ДНК у скам'янілості та чи допоможуть вони відродити динозаврів

Все, що ми маємо від динозаврів, — це багато кісток та зубів. Маючи достатню кількість скам'янілостей, вчені здатні реконструювати скелет доісторичної тварини.

Проте, коли дослідники намагаються знайти ДНК у скам'янілостях, то тут виникає дуже багато проблем. Ці молекули зрештою розпадаються.

Як демонструють деякі дослідження, ДНК руйнується і зрештою розпадається приблизно через 7 млн років. Здається, це досить багато, але останній динозавр помер наприкінці крейдяного періоду — понад 65 млн років тому.

Це означає, що палеонтологи, на жаль, не можуть відновити ДНК навіть із використанням найсучасніших методів. А тому відродження прадавніх рептилій так і залишиться фантастикою. Хто знає, можливо це й на краще для усього людства.

Пошук ДНК динозаврів. Колаж Новини.LIVE

Якщо уявити, що вчені знайшли ДНК динозаврів

Навіть якщо якимось дивом у вчених опинилися фрагменти ДНК динозаврів, вони б все одно не змогли створити повноцінного динозавра. Річ у тім, що ці шматочки генетичного коду необхідно було б поєднувати із ДНК сучасної тварини, щоб створити живий організм.

Тобто, таку б істоту не можна було б назвати справжнім динозавром. Це був би абсолютно новий ні на що не схожий організм.

Раніше ми розповідали, вчені натрапили на новий вид смертоносних динозаврів.

Нагадаємо, ми писали, чому у знаменитого тиранозавра рекса були крихітні передні лапки та як він їх використовував.

Також ми повідомляли, які звуки насправді могли видавати динозаври. Це далеко не те гарчання, що ви чуєте у фільмах.