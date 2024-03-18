В океане нашли существо, покрытое тысячами крошечных глаз — фото

Обнаружены морские существа, покрытые тысячами крошечных глаз — фото
Около три четверти поверхности Земли занимают океаны. Но феномен в том, что людям не удалось изучить даже половину. На сегодня мы больше знаем о космосе, чем о том, что происходит на морском дне. А ведь около 80% всей жизни на планете приходится именно на мир под водой. Так, ученые рассказали о еще одном странном существе, найденном в океане. Его особенность в том, что он покрыт тысячами крошечных глаз.
Что это за создание и в чем особенность его глаз, рассказали ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в своем исследовании, опубликованном в Science. Пишет Science Alert.
Что это за морские создания и в чем особенность их глаз
Так, этих уникальных удивительных существ называют хитонами. Они принадлежат к классу морских моллюсков. У некоторых видов этих существ есть сегментированы хитиновые панцири, покрытые тысячами крошечных глаз. Хитоны имеют отверстия в пластинках раковины, через которые проходят зрительные нервы.
Исследователи довольно быстро установили, что эти глаза, сделанные из минерала под названием арагонит. Подобную сенсорную систему не имеет ни одно существо в мире.
Оказалось, что виды с меньшим количеством щелей, как правило, эволюционировали с меньшим количеством глаз с более сложной оболочкой.
А вот у хитонов с большим количеством щелей образовались более многочисленные, более простые глазные пятна. Иногда их количество превышает тысячу.
Эволюция органов чувств, поразившая научный мир
Как рассказала биолог-эволюционист и ведущий автор исследования Ребекка Варни из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, команда сравнила окаменелости и проанализировала образцы ДНК, чтобы реконструировать эволюционную историю и составить эволюционное дерево хитона. Было установлено, что глаза у хитонов эволюционировали четыре раза двумя разными способами.
У одной группы хитонов глазные пятна появились 260-200 миллионов лет назад, во времена триаса, когда на Земле впервые появились динозавры.
В то же время, другая группа хитонов развила глаза только в юрском периоде — около 200-150 миллионов лет назад.
Затем глаза хитонов эволюционировали во второй раз между 150 и 100 миллионами лет назад, во время мела, у хитонов Toniciinae и Acanthopleurinae, что сделало их новейшими глазами с линзами, которые мы знаем.
Наконец, глазные пятна снова эволюционировали в другой ветке эволюционного дерева хитона еще в палеогене, примерно 75-25 миллионов лет назад.
Как работают глаза хитонов и зачем они нужны
Конечно, эти органы чувств, которые называются оцеллами, не похожи на глаза, которые мы себе представляем. Они крохотные и примитивные. Но они помогают животному видеть, различать формы и свет.
Некоторые виды хитонов имеют глазные пятна, функционирующие как отдельные пиксели, похожие на компоненты сложного глаза насекомого или креветки-богомола, образуя визуальный датчик, распределенный по панциру хитона.
Что касается того, как эти структуры передают визуальную информацию в мозг хитона, то это в центре текущих исследований.
Из другого недавнего исследования мы знаем, что, по крайней мере, у одного вида хитонов сложные раковинные глаза посылают визуальную информацию для обработки в кольцевидной нервной структуре, охватывающей все тело. Затем зрительные нервы, подключенные к этому кольцу, определяют расположение объекта на основе того, какие части кольца активируются.
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