В океане нашли существо, покрытое тысячами крошечных глаз — фото

Морские существа хитоны, имеющие тысячи глаз. Фото: Maximilian Paradiz

Около три четверти поверхности Земли занимают океаны. Но феномен в том, что людям не удалось изучить даже половину. На сегодня мы больше знаем о космосе, чем о том, что происходит на морском дне. А ведь около 80% всей жизни на планете приходится именно на мир под водой. Так, ученые рассказали о еще одном странном существе, найденном в океане. Его особенность в том, что он покрыт тысячами крошечных глаз.

Что это за создание и в чем особенность его глаз, рассказали ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в своем исследовании, опубликованном в Science. Пишет Science Alert.

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Так, этих уникальных удивительных существ называют хитонами. Они принадлежат к классу морских моллюсков. У некоторых видов этих существ есть сегментированы хитиновые панцири, покрытые тысячами крошечных глаз. Хитоны имеют отверстия в пластинках раковины, через которые проходят зрительные нервы.

Исследователи довольно быстро установили, что эти глаза, сделанные из минерала под названием арагонит. Подобную сенсорную систему не имеет ни одно существо в мире.

Оказалось, что виды с меньшим количеством щелей, как правило, эволюционировали с меньшим количеством глаз с более сложной оболочкой.

А вот у хитонов с большим количеством щелей образовались более многочисленные, более простые глазные пятна. Иногда их количество превышает тысячу.

Зрительные системы хитонов. Фото: Khoisan

Эволюция органов чувств, поразившая научный мир

Как рассказала биолог-эволюционист и ведущий автор исследования Ребекка Варни из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, команда сравнила окаменелости и проанализировала образцы ДНК, чтобы реконструировать эволюционную историю и составить эволюционное дерево хитона. Было установлено, что глаза у хитонов эволюционировали четыре раза двумя разными способами.

У одной группы хитонов глазные пятна появились 260-200 миллионов лет назад, во времена триаса, когда на Земле впервые появились динозавры.

В то же время, другая группа хитонов развила глаза только в юрском периоде — около 200-150 миллионов лет назад.

Затем глаза хитонов эволюционировали во второй раз между 150 и 100 миллионами лет назад, во время мела, у хитонов Toniciinae и Acanthopleurinae, что сделало их новейшими глазами с линзами, которые мы знаем.

Наконец, глазные пятна снова эволюционировали в другой ветке эволюционного дерева хитона еще в палеогене, примерно 75-25 миллионов лет назад.

Хитоновые глаза. Темные пятна — глаза, меньшие шишки — эстеты.

Фото: Wyss Institute в Harvard University

Как работают глаза хитонов и зачем они нужны

Конечно, эти органы чувств, которые называются оцеллами, не похожи на глаза, которые мы себе представляем. Они крохотные и примитивные. Но они помогают животному видеть, различать формы и свет.

Некоторые виды хитонов имеют глазные пятна, функционирующие как отдельные пиксели, похожие на компоненты сложного глаза насекомого или креветки-богомола, образуя визуальный датчик, распределенный по панциру хитона.

Что касается того, как эти структуры передают визуальную информацию в мозг хитона, то это в центре текущих исследований.

Из другого недавнего исследования мы знаем, что, по крайней мере, у одного вида хитонов сложные раковинные глаза посылают визуальную информацию для обработки в кольцевидной нервной структуре, охватывающей все тело. Затем зрительные нервы, подключенные к этому кольцу, определяют расположение объекта на основе того, какие части кольца активируются.

Один из видов морского моллюска хитона. Фото: dracophylla

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