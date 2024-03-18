В океані знайшли істоту, покриту тисячами крихітних очей — фото

Морські істоти хітони, що мають тисячі очей. Фото: Maximilian Paradiz

Близько три чверті поверхні Землі займають океани. Але парадокс у тому, що людям не вдалося дослідити навіть половину. На сьогодні ми більше знаємо про космос, ніж про те, що коїться на морському дні. А тим часом близько 80% усього життя на планеті припадає на світ під водою. Так, вчені розповіли про ще одну дивну істоту, знайдену в океані. Її особливість у тому, що вона вкрита тисячами крихітних очей.

Що це за створіння та в чому особливість його очей, розповіли науковці з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі у своєму дослідженні, опублікованому в Science. Пише Science Alert.

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Що це за морські створіння та у чому особливість їх очей

Так, цих унікальних дивовижних істот називають хітонами. Вони належать до класу морських молюсків. У деяких видів цих істот є сегментовані хітинові панцері, вкриті тисячами крихітних очей. Хітони мають отвори в пластинках черепашки, через які проходять зорові нерви.

Дослідники досить швидко встановили, що ці очі, зроблені з мінералу під назвою арагоніт. Подібну сенсорну систему не має жодна істота у світі.

Виявилося, що види з меншою кількістю щілин, як правило, еволюціонували з меншою кількістю очей зі складнішою оболонкою.

А ось у хітонів з більшою кількістю щілин утворилися більш численні, простіші очні плями. Інколи їхня кількість більша за тисячу.

Зорові системи хітонів. Фото: Khoisan

Еволюція органів чуття, що вразила науковий світ

Як розповіла біолог-еволюціоніст і провідний автор дослідження Ребекка Варні з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, команда порівняла скам’янілості та проаналізувала зразки ДНК, щоб реконструювати еволюційну історію та скласти еволюційне дерево хітона. Було встановлено, що очі у хітонів еволюціонували чотири рази двома різними способами.

В однієї групи хітонів очні плями з'явилися 260-200 мільйонів років тому, за часів тріасу, коли на Землі вперше з'явилися динозаври.

Водночас інша група хітонів розвинула очі лише в юрському періоді — близько 200-150 мільйонів років тому.

Потім очі хітонів еволюціонували вдруге між 150 і 100 мільйонами років тому, під час крейди, у хітонів Toniciinae і Acanthopleurinae, що зробило їх найновішими очима з лінзами, які ми знаємо.

Нарешті, очні плями знову еволюціонували в іншій гілці еволюційного дерева хітона ще в палеогені, приблизно 75-25 мільйонів років тому.

Хітонові очі. Темні плями — очі, менші шишки — естети.

Фото: Wyss Institute at Harvard University

Як працюють очі хітонів та навіщо вони потрібні

Звичайно, ці органи чуття, які називаються оцеллами, не схожі на очі, які ми собі уявляємо. Вони дуже крихітні та примітивні. Але вони допомагають тварині бачити, розрізняти форми та світло.

Деякі види хітонів мають очні плями, які функціонують більше як окремі пікселі, схожі на компоненти складного ока комахи або креветки-богомола, утворюючи візуальний датчик, розподілений по панциру хітона.

Що стосується того, як ці структури передають візуальну інформацію в мозок хітона, це в центрі поточних досліджень.

З іншого недавнього дослідження ми знаємо, що принаймні в одного виду хітонів складні раковинні очі посилають візуальну інформацію для обробки в кільцеподібній нервовій структурі, яка охоплює все тіло. Потім зорові нерви, підключені до цього кільця, визначають розташування об’єкта на основі того, які частини кільця активуються.

Один з видів морського молюска хітона. Фото: dracophylla

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