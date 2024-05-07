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Появились фото нового складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra — когда дебют

7 мая 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Инсайдеры показали живые фото нового Motorola Razr 50 Ultra — какие изменения
Motorola Razr 40 Ultra. Фото: gsmarena.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Долгожданный складной смартфон Motorola Razr 50 Ultra находится на завершающей стадии разработки, поскольку сейчас проходит многочисленные сертификации. Телефон придет на смену Razr 40 Ultra.

Портал 91mobiles эксклюзивно получил фото Motorola Razr 50 Ultra в реальном времени.

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Изображение Motorola Razr 50 Ultra в реальном времени, предоставленное пользователем Sudhanshu Ambhore, показывает, что дизайн не сильно изменился по сравнению с предыдущей моделью.


Появились фото нового сложного смартфона Motorola Razr 50 Ultra - когда дебют - фото 1

  • Верхняя часть задней панели будет иметь большой дополнительный экран, подобный предшественнику.
  • На передней панели телефона будут центральный вырез для селфи-камеры и тонкие рамки вокруг экрана.
  • Регулятор громкости и кнопку питания разместят на правой грани.
  • Телефон будет доступен в варианте с 12 ГБ/512 ГБ памяти.
  • Смартфон будет иметь синий, оранжевый и зеленый цвета.

Источники сообщают, что Motorola Razr 50 Ultra получит модельный номер XT-24510-3. Интересно, что телефон прошел сертификацию BIS и EEC под номером XT2453-1. Возможно, что эти номера модели могут быть для разных регионов продаж.

Ранее Motorola представила концепт гибкого телефона, который носят на запястье. Также мы писали, на что способны усовершенствованные бюджетные смартфоны Moto G.

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