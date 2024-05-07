Інсайдери показали живі фото нового Motorola Razr 50 Ultra — які зміни

Motorola Razr 40 Ultra. Фото: gsmarena.com

Довгоочікуваний складаний смартфон Motorola Razr 50 Ultra перебуває на завершальній стадії розробки, позаяк наразі він проходить численні сертифікації. Телефон прийде на зміну Razr 40 Ultra.

Портал 91mobiles ексклюзивно отримав фото Motorola Razr 50 Ultra в реальному часі.

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Зображення Motorola Razr 50 Ultra в реальному часі, яке надав користувач Sudhanshu Ambhore, показує, що дизайн не сильно змінився в порівнянні з попередньою моделлю.





Верхня частина задньої панелі матиме великий додатковий екран, подібний до попередника.

На передній панелі телефона будуть центральний виріз для селфі-камери та тонкі рамки навколо екрану.

Регулятор гучності та кнопку живлення розмістять на правій грані.

Телефон буде доступний у варіанті з 12 ГБ/512 ГБ пам'яті.

Смартфон матиме синій, помаранчевий та зелений кольори.

Джерела повідомляють, що Motorola Razr 50 Ultra отримає модельний номер XT-24510-3. Цікаво, що телефон вже пройшов сертифікацію BIS та EEC під номером XT2453-1. Можливо, що ці номери моделі можуть бути для різних регіонів продажу.

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