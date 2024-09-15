Apple незабаром представить ноутбуки нового покоління та переформатує AirPods у слухові апарати

Нові MacBook на процесорі M4. Фото: Bloomberg

Apple збирається провести чергову презентацію, яка, ймовірно, відбудеться в найближчі тижні. Головна тема: перші комп’ютери та ноутбуки з процесорами M4, орієнтованими на штучний інтелект. Також, ймовірно, будуть представлені нові недорогі планшети iPad.

Таку інсайдерську інформацію отримало видання Bloomberg.

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Згідно з інформацією, що отримали журналісти, компанія готується показати ці гаджети з відповідними кодовими назвами:

J604: новий бюджетний 14-дюймовий MacBook Pro з чіпом M4;

J614 і J616: нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro високого класу, кожен із двома чіпами M4 професійного рівня;

J623: новий iMac із чіпом M4;

J773: оновлений, менший Mac mini у варіантах чіпа M4 і M4 Pro.

На заході також, ймовірно, будуть представлені нові недорогі планшети iPad.

Що до інших комп'ютерів, то випуск M4 MacBook Air (J713 і J715) заплановано на перший квартал 2025 року, а новий Mac Studio (J575) з’явиться приблизно в середині наступного року. Тим часом Mac Pro (J704) буде випущено до кінця 2025 року.

Новий акцент у звичних AirPods

Нові навушники AirPods. Фото: Bloomberg

Також Apple продовжить орієнтацію у бік розвинення функцій моніторингу здоров'я власника. Наприклад, буде поглиблюватись розвинення функціоналу навушників AirPods у своєрідний слуховий апарат.

Компанія працює над новою функцією перевірки слуху, яка відтворюватиме різні тони та звуки, щоб дозволити AirPods визначити, наскільки добре людина чує. Ідея полягає в тому, щоб допомогти користувачам виявити проблеми зі слухом.

Ринок слухових апартів у США сягає 10 млрд доларів, тож Apple хоче взяти участь в боротьбі за клієнта в цьому сегменті.