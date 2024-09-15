Apple в скором времени представит ноутбуки нового поколения и переформатирует AirPods в слуховые аппараты

Apple готовит очередные сюрпризы — ноутбуки на новых чипах и уникальную функцию в AirPods
Apple собирается провести очередную презентацию, которая предположительно состоится в ближайшие недели. Главная тема: первые компьютеры и ноутбуки с процессорами M4, ориентированными на искусственный интеллект. Также, предположительно, будут представлены новые недорогие планшеты iPad.
Такую инсайдерскую информацию получило издание Bloomberg.
Какие ноутбуки презентует Apple
Согласно информации, полученной журналистами, компания готовится показать гаджеты с соответствующими кодовыми названиями:
- J604: новый бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4;
- J614 и J616: новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высокого класса, каждый с двумя чипами M4 профессионального уровня;
- J623: новый iMac с чипом M4;
- J773: обновленный, меньший Mac mini в вариантах чипа M4 и M4 Pro.
На мероприятии также, вероятно, будут представлены новые недорогие планшеты iPad.
Что касается других компьютеров, выпуск M4 MacBook Air (J713 и J715) запланирован на первый квартал 2025 года, а новый Mac Studio (J575) появится примерно в середине следующего года. Между тем, Mac Pro (J704) будет выпущен до конца 2025 года.
Новый акцент у привычных AirPods
Также Apple продолжит ориентацию в сторону развития функций мониторинга здоровья владельца. К примеру, будет углубляться развитие функционала наушников AirPods в своеобразный слуховой аппарат.
Компания работает над новой функцией проверки слуха, которая будет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы позволить AirPods определить, насколько хорошо человек слышит. Идея состоит в том, чтобы помочь пользователям обнаружить проблемы со слухом.
Рынок слуховых апартов в США достигает 10 млрд долларов, поэтому Apple хочет принять участие в борьбе за клиента в этом сегменте.
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