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Apple готовит очередные сюрпризы — ноутбуки на новых чипах и уникальную функцию в AirPods

15 сентября 2024 23:45
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Apple в скором времени представит ноутбуки нового поколения и переформатирует AirPods в слуховые аппараты
Новые MacBook на процессоре M4. Фото: Bloomberg
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Apple собирается провести очередную презентацию, которая предположительно состоится в ближайшие недели. Главная тема: первые компьютеры и ноутбуки с процессорами M4, ориентированными на искусственный интеллект. Также, предположительно, будут представлены новые недорогие планшеты iPad.

Такую инсайдерскую информацию получило издание Bloomberg.

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Согласно информации, полученной журналистами, компания готовится показать гаджеты с соответствующими кодовыми названиями:

  • J604: новый бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4;
  • J614 и J616: новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro высокого класса, каждый с двумя чипами M4 профессионального уровня;
  • J623: новый iMac с чипом M4;
  • J773: обновленный, меньший Mac mini в вариантах чипа M4 и M4 Pro.

На мероприятии также, вероятно, будут представлены новые недорогие планшеты iPad.

Что касается других компьютеров, выпуск M4 MacBook Air (J713 и J715) запланирован на первый квартал 2025 года, а новый Mac Studio (J575) появится примерно в середине следующего года. Между тем, Mac Pro (J704) будет выпущен до конца 2025 года.

Новый акцент у привычных AirPods

AirPods
Новые наушники AirPods. Фото: Bloomberg

Также Apple продолжит ориентацию в сторону развития функций мониторинга здоровья владельца. К примеру, будет углубляться развитие функционала наушников AirPods в своеобразный слуховой аппарат.

Компания работает над новой функцией проверки слуха, которая будет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы позволить AirPods определить, насколько хорошо человек слышит. Идея состоит в том, чтобы помочь пользователям обнаружить проблемы со слухом.

Рынок слуховых апартов в США достигает 10 млрд долларов, поэтому Apple хочет принять участие в борьбе за клиента в этом сегменте.

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