ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным запасом времени работы без электроэнергии

Продажа ноутбуков. Фото: engadget.com

В период веерных отключений электроэнергии одной из главных характеристик ноутбуков является время автономной работы. Еще недавно нужно было выбирать между автономностью и производительностью устройств, но сейчас такой проблемы уже не существует.

Об этом написал HotLine.

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Цена в зависимости от характеристик: 30 599 — 107 076 грн

Максимальное время автономной работы: 12,5 часов

Фото: hotline.ua

Ноутбуки оснащены одним из двух вариантов емкости аккумулятора: 42 Вт-ч или 54 Вт-ч. Последний способен работать без зарядки до 12,5 часов.

Дисплеи не годятся для монтажа, но они отлично справятся с остальными задачами. Все конфигурации модели имеют процессоры Intel Core 13 поколения. Оперативная память может составлять 64 ГБ, поэтому даже выбрав модель с 8 ГБ можно ее увеличить до 64 ГБ. Есть один свободный слот для дополнительного накопителя формата M2 и слот для установки модема WWAN стандарта LTE или 5G.

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Цена в зависимости от характеристик: 16 499 — 45 808 грн

Максимальное время автономной работы: 13 часов

Фото: hotline.ua

Время автономной работы составляет 13 часов в режиме экономии энергии. Модель получила мощную батарею 50 Вт-ч. Ноутбуки оснащены энергоэффективными чипами Intel Core i3-1305U, Intel Core i3-1315U, Intel Core i5-1335U или Intel Core i7-1355U.

Многие конфигурации модели имеют IPS дисплей. Оперативная память может быть 8, 16 или 32 ГБ. Но даже если выбрать модификацию на 8 ГБ, то есть возможность увеличить ее до 32 ГБ.

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Цена в зависимости от характеристик: 57 800 — 435 660 грн

Максимальное время автономной работы: 19 часов.

Фото: hotline.ua

При просмотре веб-страниц время автономной работы ноутбука составляет 15 часов, при просмотре Full HD видео — 19 часов.

Дисплей очень качественный, подойдет для профессионального монтажа или графики. Модели оснащены процессорами Apple M3. После покупки устройства увеличить объем оперативной памяти или встроенного накопителя невозможно.

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