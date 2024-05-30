Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow На время блэкаута — ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным временем автономной работы arrow

На время блэкаута — ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным временем автономной работы

30 мая 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным запасом времени работы без электроэнергии
Продажа ноутбуков. Фото: engadget.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В период веерных отключений электроэнергии одной из главных характеристик ноутбуков является время автономной работы. Еще недавно нужно было выбирать между автономностью и производительностью устройств, но сейчас такой проблемы уже не существует.

Об этом написал HotLine.

Читайте также:

Dell Latitude 15 5540

Цена в зависимости от характеристик: 30 599 — 107 076 грн

Максимальное время автономной работы: 12,5 часов

 

На время блекаута - ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным временем автономной работы - фото 1
Фото: hotline.ua

Ноутбуки оснащены одним из двух вариантов емкости аккумулятора: 42 Вт-ч или 54 Вт-ч. Последний способен работать без зарядки до 12,5 часов.

Дисплеи не годятся для монтажа, но они отлично справятся с остальными задачами. Все конфигурации модели имеют процессоры Intel Core 13 поколения. Оперативная память может составлять 64 ГБ, поэтому даже выбрав модель с 8 ГБ можно ее увеличить до 64 ГБ. Есть один свободный слот для дополнительного накопителя формата M2 и слот для установки модема WWAN стандарта LTE или 5G.

Acer Aspire 5 A515-58

Цена в зависимости от характеристик: 16 499 — 45 808 грн

Максимальное время автономной работы: 13 часов

 

На время блекаута - ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным временем автономной работы - фото 2
Фото: hotline.ua

Время автономной работы составляет 13 часов в режиме экономии энергии. Модель получила мощную батарею 50 Вт-ч. Ноутбуки оснащены энергоэффективными чипами Intel Core i3-1305U, Intel Core i3-1315U, Intel Core i5-1335U или Intel Core i7-1355U.

Многие конфигурации модели имеют IPS дисплей. Оперативная память может быть 8, 16 или 32 ГБ. Но даже если выбрать модификацию на 8 ГБ, то есть возможность увеличить ее до 32 ГБ.

Apple MacBook Pro 14" Late 2023

Цена в зависимости от характеристик: 57 800 — 435 660 грн

Максимальное время автономной работы: 19 часов.

 

На время блекаута - ТОП-3 ноутбука в Украине с огромным временем автономной работы - фото 3
Фото: hotline.ua

При просмотре веб-страниц время автономной работы ноутбука составляет 15 часов, при просмотре Full HD видео — 19 часов.

Дисплей очень качественный, подойдет для профессионального монтажа или графики. Модели оснащены процессорами Apple M3. После покупки устройства увеличить объем оперативной памяти или встроенного накопителя невозможно.

Ранее эксперты объяснили, почему сегодня не стоит покупать ноутбуки с Windows. Также мы писали, как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука от пыли и грязи в домашних условиях.

MacBook
электроэнергия
блэкаут
ноутбук
Apple
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера