Как почистить клавиатуру ноутбука дома — три действенных способа

Чистка клавиатуры. Фото: inkl.com

Когда клавиши ноутбука уже трудно нажимать, это признак засорившейся клавиатуры. Если загрязнения не слишком значительны, убрать гаджет можно легко самостоятельно.

Эксперты советуют три простых действенных способа.

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Все способы чистки ноутбука подходят для незначительных загрязнений. Если вы залили ноутбук жидкостью или не чистили клавиши годами, то следует обратиться в профессиональный сервис.

Способ №1: Чистка

Уберите засор щеточкой или кисточкой для рисования. Смотрите, чтобы они не линяли, ведь ворсинки под клавишами только усугубят ситуацию.

После этого протрите поверхность и кнопки салфеткой, увлажненной специальным средством, которое продается в компьютерных магазинах.

Не используйте салфетки, смоченные в спиртовом растворе, ведь он стирает буквы и символы с клавиш.

Способ №2: Продувка

Продувайте клавиатуру баллончиком со сжатым воздухом или пылесосом. Обязательно контролируйте силу потока, чтобы не вылетели кнопки.

Воспользуйтесь холодным воздухом фена, удерживая его на расстоянии около 15 см от клавиш.

Продуйте клавиши грушей для клизмы.

Способ №3: Слайм

Детская игрушка "лизун", прилипая к клавиатуре, собирает крошки, пыль и прочий мусор.

Фото: moyo.ua

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