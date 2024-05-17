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Как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука от пыли и грязи в домашних условиях

17 мая 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как почистить клавиатуру ноутбука дома — три действенных способа
Чистка клавиатуры. Фото: inkl.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Когда клавиши ноутбука уже трудно нажимать, это признак засорившейся клавиатуры. Если загрязнения не слишком значительны, убрать гаджет можно легко самостоятельно.

Эксперты советуют три простых действенных способа.

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Все способы чистки ноутбука подходят для незначительных загрязнений. Если вы залили ноутбук жидкостью или не чистили клавиши годами, то следует обратиться в профессиональный сервис.

Способ №1: Чистка

  • Уберите засор щеточкой или кисточкой для рисования. Смотрите, чтобы они не линяли, ведь ворсинки под клавишами только усугубят ситуацию.
  • После этого протрите поверхность и кнопки салфеткой, увлажненной специальным средством, которое продается в компьютерных магазинах.
  • Не используйте салфетки, смоченные в спиртовом растворе, ведь он стирает буквы и символы с клавиш.

Способ №2: Продувка

  • Продувайте клавиатуру баллончиком со сжатым воздухом или пылесосом. Обязательно контролируйте силу потока, чтобы не вылетели кнопки.
  • Воспользуйтесь холодным воздухом фена, удерживая его на расстоянии около 15 см от клавиш.
  • Продуйте клавиши грушей для клизмы.

Способ №3: Слайм

  • Детская игрушка "лизун", прилипая к клавиатуре, собирает крошки, пыль и прочий мусор.

 

Как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука от пыли и грязи в домашних условиях - фото 1
Фото: moyo.ua

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