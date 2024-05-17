Как почистить клавиатуру ноутбука дома — три действенных способа

Как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука от пыли и грязи в домашних условиях
17 мая 2024 20:50
Чистка клавиатуры. Фото: inkl.com
Когда клавиши ноутбука уже трудно нажимать, это признак засорившейся клавиатуры. Если загрязнения не слишком значительны, убрать гаджет можно легко самостоятельно.
Эксперты советуют три простых действенных способа.
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Все способы чистки ноутбука подходят для незначительных загрязнений. Если вы залили ноутбук жидкостью или не чистили клавиши годами, то следует обратиться в профессиональный сервис.
Способ №1: Чистка
- Уберите засор щеточкой или кисточкой для рисования. Смотрите, чтобы они не линяли, ведь ворсинки под клавишами только усугубят ситуацию.
- После этого протрите поверхность и кнопки салфеткой, увлажненной специальным средством, которое продается в компьютерных магазинах.
- Не используйте салфетки, смоченные в спиртовом растворе, ведь он стирает буквы и символы с клавиш.
Способ №2: Продувка
- Продувайте клавиатуру баллончиком со сжатым воздухом или пылесосом. Обязательно контролируйте силу потока, чтобы не вылетели кнопки.
- Воспользуйтесь холодным воздухом фена, удерживая его на расстоянии около 15 см от клавиш.
- Продуйте клавиши грушей для клизмы.
Способ №3: Слайм
- Детская игрушка "лизун", прилипая к клавиатуре, собирает крошки, пыль и прочий мусор.
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