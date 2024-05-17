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Як самостійно почистити клавіатуру ноутбука від пилу та бруду в домашніх умовах

17 травня 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як почистити клавіатуру ноутбука вдома — три дієві способи
Чистка клавіатури. Фото: inkl.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Коли клавіші ноутбука вже важко натискати, це ознака того, що засмітилася клавіатура. Якщо забруднення не дуже значні, прибрати гаджет можна легко самостійно.

Експерти радять три простих дієвих способи.

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Всі домашні способи чистки ноутбука підходять для незначних забруднень. Якщо ви залили ноутбук рідиною або не чистили клавіші роками, то варто звернутися до професійного сервісу.

Спосіб №1: Чистка

  • Приберіть засмічення щіточкою або пензликом для малювання. Дивіться, щоб вони не линяли, адже ворсинки під клавішами лише погіршать ситуацію.
  • Після цього протріть поверхню та кнопки серветкою, зволоженою спеціальним засобом, який продають в комп'ютерних магазинах.
  • Не використовуйте серветки, змочені в спиртовому розчині, адже він стирає літери та символи з клавіш.

Спосіб №2: Продувка

  • Продуйте клавіатуру балончиком зі стисненим повітрям або пилотягом. Обов'язково контролюйте силу потоку, щоб не повилітали кнопки.
  • Скористайтеся холодним повітрям фену, утримуючи його на відстані близько 15 см від клавіш.
  • Продуйте клавіші грушею для клізми.

Спосіб №3: Слайм

  • Дитяча забавка "лизун", прилипаючи до клавіатури, збирає крихти, пил та інше сміття.

 

Як самостійно почистити клавіатуру ноутбука від пилу та бруду в домашніх умовах - фото 1
Фото: moyo.ua

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