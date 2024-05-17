Як почистити клавіатуру ноутбука вдома — три дієві способи

Чистка клавіатури. Фото: inkl.com

Коли клавіші ноутбука вже важко натискати, це ознака того, що засмітилася клавіатура. Якщо забруднення не дуже значні, прибрати гаджет можна легко самостійно.

Експерти радять три простих дієвих способи.

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Всі домашні способи чистки ноутбука підходять для незначних забруднень. Якщо ви залили ноутбук рідиною або не чистили клавіші роками, то варто звернутися до професійного сервісу.

Спосіб №1: Чистка

Приберіть засмічення щіточкою або пензликом для малювання. Дивіться, щоб вони не линяли, адже ворсинки під клавішами лише погіршать ситуацію.

Після цього протріть поверхню та кнопки серветкою, зволоженою спеціальним засобом, який продають в комп'ютерних магазинах.

Не використовуйте серветки, змочені в спиртовому розчині, адже він стирає літери та символи з клавіш.

Спосіб №2: Продувка

Продуйте клавіатуру балончиком зі стисненим повітрям або пилотягом. Обов'язково контролюйте силу потоку, щоб не повилітали кнопки.

Скористайтеся холодним повітрям фену, утримуючи його на відстані близько 15 см від клавіш.

Продуйте клавіші грушею для клізми.

Спосіб №3: Слайм

Дитяча забавка "лизун", прилипаючи до клавіатури, збирає крихти, пил та інше сміття.

Фото: moyo.ua

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