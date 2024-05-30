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На час блекауту — ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним часом автономної роботи

30 травня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним запасом часу роботи без електроенергії
Продаж ноутбуків. Фото: engadget.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В період віялових відключень електроенергії однією з найголовніших характеристик ноутбуків є час автономної роботи. Ще недавно потрібно було вибирати між автономністю та продуктивністю пристроїв, наразі такої проблеми вже не існує.

Про це написав HotLine.

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Ціна залежно від характеристик: 30 599 — 107 076 грн

Максимальний час автономної роботи: 12,5 годин

 

На час блекауту — ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним часом автономної роботи - фото 1
Фото: hotline.ua

Ноутбуки оснащені одним з двох варіантів місткості акумулятора: 42 Вт-год чи 54 Вт-год. Останній спроможний працювати без зарядки до 12,5 годин.

Дисплеї не годяться для монтажу, але вони чудово впораються з рештою задач. Всі конфігурації моделі мають процесори Intel Core 13-го покоління. Оперативна пам’ять може складати 64 ГБ, тому навіть обравши модель з 8 ГБ пам’яті можна її збільшити до 64 ГБ. Є один вільний слот для додаткового накопичувача формату M2 та слот для встановлення WWAN модему стандарту LTE або 5G.

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Максимальний час автономної роботи: 13 годин

 

На час блекауту — ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним часом автономної роботи - фото 2
Фото: hotline.ua

Час автономної роботи становить 13 годин в режимі економії енергії. Модель отримала потужну батарею 50 Вт-год. Ноутбуки оснащені енергоефективними чипами Intel Core i3-1305U, Intel Core i3-1315U, Intel Core i5-1335U чи Intel Core i7-1355U.

Майже всі конфігурації моделі мають IPS дисплей. Оперативна пам’ять може бути 8, 16 або 32 ГБ. Але навіть, якщо вибрати модифікацію на 8 ГБ, то є можливість збільшити її до 32 ГБ.

Apple MacBook Pro 14" Late 2023

Ціна залежно від характеристик: 57 800 — 435 660 грн

Максимальний час автономної роботи: 19 годин.

 

На час блекауту — ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним часом автономної роботи - фото 3
Фото: hotline.ua

Під час перегляду вебсторінок час автономної роботи ноутбука становить 15 годин, при перегляді Full HD відео — 19 годин.

Дисплей дуже якісний, згодиться для професійного монтажу або графіки. Моделі оснащені процесорами Apple M3. Після покупки пристрою збільшити обсяг оперативної пам’яті чи вбудованого накопичувача, не можливо.

Раніше експерти пояснили, чому сьогодні не варто купляти ноутбуки з Windows. Також ми писали, як самостійно почистити клавіатуру ноутбука від пилу та бруду в домашніх умовах.

MacBook
електроенергія
блекаут
ноутбук
Apple
ціни

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