ТОП-3 ноутбуки в Україні з величезним запасом часу роботи без електроенергії

Продаж ноутбуків. Фото: engadget.com

В період віялових відключень електроенергії однією з найголовніших характеристик ноутбуків є час автономної роботи. Ще недавно потрібно було вибирати між автономністю та продуктивністю пристроїв, наразі такої проблеми вже не існує.

Про це написав HotLine.

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Ціна залежно від характеристик: 30 599 — 107 076 грн

Максимальний час автономної роботи: 12,5 годин

Фото: hotline.ua

Ноутбуки оснащені одним з двох варіантів місткості акумулятора: 42 Вт-год чи 54 Вт-год. Останній спроможний працювати без зарядки до 12,5 годин.

Дисплеї не годяться для монтажу, але вони чудово впораються з рештою задач. Всі конфігурації моделі мають процесори Intel Core 13-го покоління. Оперативна пам’ять може складати 64 ГБ, тому навіть обравши модель з 8 ГБ пам’яті можна її збільшити до 64 ГБ. Є один вільний слот для додаткового накопичувача формату M2 та слот для встановлення WWAN модему стандарту LTE або 5G.

Acer Aspire 5 A515-58

Ціна залежно від характеристик: 16 499 — 45 808 грн

Максимальний час автономної роботи: 13 годин

Фото: hotline.ua

Час автономної роботи становить 13 годин в режимі економії енергії. Модель отримала потужну батарею 50 Вт-год. Ноутбуки оснащені енергоефективними чипами Intel Core i3-1305U, Intel Core i3-1315U, Intel Core i5-1335U чи Intel Core i7-1355U.

Майже всі конфігурації моделі мають IPS дисплей. Оперативна пам’ять може бути 8, 16 або 32 ГБ. Але навіть, якщо вибрати модифікацію на 8 ГБ, то є можливість збільшити її до 32 ГБ.

Apple MacBook Pro 14" Late 2023

Ціна залежно від характеристик: 57 800 — 435 660 грн

Максимальний час автономної роботи: 19 годин.

Фото: hotline.ua

Під час перегляду вебсторінок час автономної роботи ноутбука становить 15 годин, при перегляді Full HD відео — 19 годин.

Дисплей дуже якісний, згодиться для професійного монтажу або графіки. Моделі оснащені процесорами Apple M3. Після покупки пристрою збільшити обсяг оперативної пам’яті чи вбудованого накопичувача, не можливо.

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