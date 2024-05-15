Експерти пояснили, чому зараз варто відкласти купівлю ноутбука з Windows

Ноутбуки з Windows. Фото: businesswire.com

Найближчими роками ноутбуки з Windows перейдуть на смартфонні процесори — Snapdragon X Elite від Qualcomm. Кілька років назад Apple вже перевела всі свої комп’ютери на подібні чипи М, й результати виявилися приголомшливими.

Про це повідомив TechToday.

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У 2015 році Windows вже намагалися перейти на Snapdragon, але тоді ця спроба провалилася. Втім, компанія Qualcomm провела роботу над помилками й поки що продуктивність чипа виглядає досить винятковою. Виробник стверджує, що нові процесори будуть не гіршими за M3 від Apple.

Якщо чіпи Snapdragon X Elite дійсно такі гарні, як каже Qualcomm, це може бути таким же великим стрибком, як перехід на M1 для MacBook свого часу. Це означає, що незабаром ноутбуки з Windows будуть такими ж ефективними, потужними та автономними, як й пристрої Apple.

Якими будуть ціни

Поки невідомо, як виробники оцінять ноутбуки з Snapdragon X Elite, особливо якщо вони будуть продаватися як реальні конкуренти MacBook. У 2015 році Qualcomm говорила про доступні ARM-машини з Windows, але фактично цінник на ті ноутбуки був на рівні тисячі доларів.

Хай там як, якщо ви зараз шукаєте ноутбук преміумкласу на Windows, варто почекати, щоб побачити, якою будуть перші результати цієї другої спроби переходу на ARM.

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