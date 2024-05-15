Эксперты объяснили, почему сейчас стоит отложить покупку ноутбука с Windows

Ноутбуки из Windows. Фото: businesswire.com

В ближайшие годы ноутбуки с Windows перейдут на смартфонные процессоры — Snapdragon X Elite от Qualcomm. Несколько лет назад Apple уже перевела все свои компьютеры на подобные чипы М и результаты оказались потрясающими.

Об этом сообщил TechToday.

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В 2015 году Windows уже пытались перейти на Snapdragon, но тогда эта попытка провалилась. Впрочем, компания Qualcomm провела работу над ошибками и пока производительность чипа выглядит исключительной. Производитель утверждает, что новые процессоры будут не хуже M3 от Apple.

Если чипы Snapdragon X Elite действительно так хороши, как говорит Qualcomm, это может быть таким же большим скачком, как переход на M1 для MacBook в свое время. Это означает, что в скором времени ноутбуки с Windows будут такими же эффективными, мощными и автономными, как и устройства Apple.

Какими будут цены

Пока неизвестно, как производители оценят ноутбуки со Snapdragon X Elite, особенно если они будут продаваться в качестве реальных конкурентов MacBook. В 2015 году Qualcomm говорила о доступных ARM-машинах с Windows, но фактически ценник на те ноутбуки был на уровне тысячи долларов.

Как бы там ни было, если вы сейчас ищете ноутбук премиум-класса на Windows, стоит подождать, чтобы увидеть, какой будут первые результаты этой второй попытки перехода на ARM.

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