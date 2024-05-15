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Готовится революция — почему сегодня не стоит покупать ноутбуки с Windows

15 мая 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит отложить покупку ноутбука с Windows
Ноутбуки из Windows. Фото: businesswire.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В ближайшие годы ноутбуки с Windows перейдут на смартфонные процессоры — Snapdragon X Elite от Qualcomm. Несколько лет назад Apple уже перевела все свои компьютеры на подобные чипы М и результаты оказались потрясающими.

Об этом сообщил TechToday.

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В 2015 году Windows уже пытались перейти на Snapdragon, но тогда эта попытка провалилась. Впрочем, компания Qualcomm провела работу над ошибками и пока производительность чипа выглядит исключительной. Производитель утверждает, что новые процессоры будут не хуже M3 от Apple.

Если чипы Snapdragon X Elite действительно так хороши, как говорит Qualcomm, это может быть таким же большим скачком, как переход на M1 для MacBook в свое время. Это означает, что в скором времени ноутбуки с Windows будут такими же эффективными, мощными и автономными, как и устройства Apple.

Какими будут цены

Пока неизвестно, как производители оценят ноутбуки со Snapdragon X Elite, особенно если они будут продаваться в качестве реальных конкурентов MacBook. В 2015 году Qualcomm говорила о доступных ARM-машинах с Windows, но фактически ценник на те ноутбуки был на уровне тысячи долларов.

Как бы там ни было, если вы сейчас ищете ноутбук премиум-класса на Windows, стоит подождать, чтобы увидеть, какой будут первые результаты этой второй попытки перехода на ARM.

Ранее Microsoft OneDrive добавила новую функцию. Также инсайдеры рассказали, какие новые функции ИИ появятся на браузере Safari от Apple.

Apple
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технологии
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ноутбук

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