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Без дротів і акумуляторів — створено цемент, здатний забезпечити електрикою

14 червня 2024 17:34
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Винайдено унікальний цемент, що може перетворити будинок на електростанцію
Будівельники заливають фундамент цементом. Фото: news.mit.edu
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Вчені зробили революцію в енергетичній сфері, створивши унікальний матеріал, здатний живити будинки електроенергією без дротів і акумуляторів. Цим матеріалом є цемент. Проте, певна річ, не звичайний, а виготовлений за особливою технологією

Новітня новаторська розробка належить команді науковців з  Массачусетського технологічного інституту (MIT), яка працювала під керівництвом доктора Даміана Стефанюка. Дослідження опубліковано в журналі PNAS.

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Автори наукової праці стверджують, що їх винахід може змінити наш підхід до зберігання енергії.

Що це за революційний матеріал 

Для створення унікального матеріалу вчені використали всього три компоненти:

  1. Цемент
  2. Воду
  3. Електропровідну сажу

Таким чином, утворився матеріал, пронизаний мікроскопічними шляхами для електрики. Цей цементно-вуглецевий суперконденсатор здатен швидко накопичувати велику кількість енергії та забезпечувати нею цілі будівлі. 


 

Науковці винайшли унікальний твердий матеріал, який здатен забезпечити будинки електрикою
Застиглий матеріал та електрика, що проходить крізь нього. Фото: MIT

По суті після застигання цей бетонний блок перетворюється на величезну батарею, яка здатна поглинати енергію, зберігати її та віддавати за потребою назад у мережу.  

Ця технологія дозволяє знизити витрати на електроенергію та полегшити перехід на використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі.

Вчені підкреслили, що потенційне застосування цієї технології виходить далеко за межі автономних будинків. До прикладу, такий цемент можна використовувати для будівництва доріг. Оснащені суперконденсаторами дороги заряджатимуть електромобілі прямо під час руху.

Безумовно, дослідження відкриває багато цікавих потенційних шляхів. Однак дослідники стверджують, що наразі потрібні додаткові дослідження, щоб розв'язати проблеми розширення масштабів цієї технології та пом’якшення її впливу на довкілля.

Попри ці перешкоди, інноваційні "будівельні блоки" можуть прокласти шлях до більш стійкого та відновлюваного джерела енергії в майбутньому.

Раніше ми писали, українцям пропонують пільгові кредити на сонячні електростанції.

Нагадаємо, ми розповідали, вчені винайшли революційну технологію, яка дозволяє відправити повідомлення на Марс за 12 хвилин.

наука
цемент
електроенергія
технології
вчені

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