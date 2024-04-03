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Повідомлення на Марс за 12 хвилин — вчені винайшли революційну технологію

3 квітня 2024 05:46
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Вчені навчилися надсилати повідомлення на Марс за 12 хвилин — як це можливо
Зв'язок між Землею та Марсом за допомогою спінової інформації. Зображення: Yuan Lu
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Вчені винайшли дійсно революційну технологію, яка дозволяє передавати повідомлення із Землі на Марс практично за 12 хвилин. Цей прорив відкриває двері до численних застосувань, включаючи надшвидку комунікацію та квантові технології.

Як це працює, у чому особливість винаходу та чому це дійсно важливо для людства, розповіли автори нового дослідження, опублікованого в Nature.

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Так, відомо, що прорив було здійснено у галузі спінтроніки — галузі науки, яка вивчає властивості електронів, що рухаються у пластинках чи шарах матеріалів. Головна ідея полягає в тому, щоб використовувати спін електрона (це як його мікро-стрілочка, що показує його напрямок) для передачі та зберігання інформації, подібно до того, як ми використовуємо електричний заряд у сучасних електронних пристроях.

Тож, дослідники, використовуючи електричні імпульси, змогли перенести спінову інформацію (спосіб кодування та передачі інформації за допомогою спінів електронів) від електронів до фотонів, що становлять світло. Це дозволяє передавати інформацію на великі відстані зі швидкістю світла.

Даний метод дозволяє працювати:

  • при кімнатній температурі;
  • без використання магнітного поля;
  • з можливістю електричного керування.

Науковці впевнені, що їх винахід буде корисним не тільки для комунікації та швидкої передачі повідомлень. Він може змінити спосіб взаємодії між планетами та покращити розвиток різних технологій на Землі, включаючи квантові. 

 

Вчені вигадали спосіб передати повідомлення із Землі на Марс всього за 12 хвилин
Супутник у космосі посилає повідомлення. Фото: freepik.com

Щодо міжпланетних зв’язків між Землею та Марсом, то фахівцями вже було здійснено цікаві підрахунки. Так, відомо, що швидкість світла у вакуумі становить приблизно 299 792 км/сек. Відстань між Землею та Марсом змінюється залежно від їхнього орбітального розташування в сонячній системі. У середньому ця відстань становить близько 225 млн км.

Отже, використовуючи просту формулу, повідомлення, передане зі швидкістю світла, дійде від Землі до Марса приблизно за 750 секунд або близько 12,5 хвилин.

 

Вчені навчилися надсилати повідомлення на Марс за 12 хвилин — як це можливо
Астронавт на марсі читає повідомлення. Фото: shutterstock.com

Раніше ми повідомляли, що біля Марса виявили новий таємничий об'єкт.

Нагадаємо, ми писали, що на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди. 

Також ми розповідали, що на Місяці до 2028 року побудують перший завод, який може змінити історію людства.

космос
Марс
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вчені
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швидкість світла

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