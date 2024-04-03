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Сообщение на Марс за 12 минут — ученые изобрели революционную технологию

3 апреля 2024 05:46
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые научились отправлять сообщения на Марс за 12 минут — как это возможно
Связь между Землей и Марсом посредством спиновой информации. Изображение: Yuan Lu
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Ученые изобрели действительно революционную технологию, позволяющую передавать сообщения с Земли на Марс практически за 12 минут. Этот прорыв открывает двери к многочисленным применениям, включая сверхбыструю коммуникацию и квантовые технологии.

Как это работает, в чем особенность изобретения и почему это действительно важно для человечества, рассказали авторы нового исследования, опубликованного в Nature.

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Так, известно, что прорыв был совершен в области спинтроники — области науки, которая изучает свойства электронов, двигающихся в пластинках или слоях материалов. Главная идея состоит в том, чтобы использовать спин электрона (это как его микрострелочка, показывающая его направление) для передачи и хранения информации, подобно тому, как мы используем электрический заряд в современных электронных устройствах.

Исследователи, используя электрические импульсы, смогли перенести спиновую информацию (способ кодирования и передачи информации с помощью спинов электронов) от электронов к фотонам, составляющим свет. Это позволяет передавать информацию на большие расстояния со скоростью света.

Данный метод позволяет работать:

  • при комнатной температуре;
  • без использования магнитного поля;
  • с возможностью электрического управления.

Ученые уверены, что их изобретение будет полезно не только для коммуникации и быстрой передачи сообщений. Оно может изменить способ взаимодействия между планетами и улучшить развитие различных технологий на Земле, включая квантовые.

 

Ученые придумали способ передать сообщение с Земли на Марс всего за 12 минут
Спутник в космосе посылает сообщение. Фото: freepik.com

Что касается межпланетных связей между Землей и Марсом, то специалистами уже были осуществлены интересные подсчеты. Так, известно, что скорость света в вакууме составляет примерно 299792 км/сек. Расстояние между Землей и Марсом меняется в зависимости от их орбитального расположения в солнечной системе. В среднем это расстояние составляет около 225 млн км.

Следовательно, используя простую формулу, сообщение, переданное со скоростью света, дойдет от Земли до Марса примерно за 750 секунд или около 12,5 минут.

 

Ученые научились отправлять сообщения на Марс за 12 минут - как это возможно
Астронавт на марсе читает сообщение. Фото: shutterstock.com

Ранее мы сообщали, что около Марса обнаружили новый таинственный объект.

Напомним, мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.

Также мы рассказывали, что на Луне к 2028 году будет построен первый завод, который может изменить историю человечества.

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