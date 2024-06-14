Изобретен уникальный цемент, способный превратить дом в электростанцию

Строители заливают фундамент цементом. Фото: news.mit.edu

Ученые совершили революцию в энергетической сфере, создав уникальный материал, способный питать дома электроэнергией без проводов и аккумуляторов. Этим материалом является цемент. Однако, конечно, не обычный, а изготовленный по особой технологии.

Новейшая новаторская разработка принадлежит команде ученых из Массачусетского технологического института (MIT), работавшей под руководством доктора Дамиана Стефанюка. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

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Что это за революционный материал

Для создания уникального материала ученые использовали всего три компонента:

Цемент Воду Электропроводную сажу

Таким образом, образовался материал, пронизанный микроскопическими путями для электричества. Этот цементно-углеродный суперконденсатор способен быстро накапливать большое количество энергии и обеспечивать ею целые здания.

Застывший материал и проходящее через него электричество. Фото: MIT

По существу, после застывания этот бетонный блок превращается в огромную батарею, которая способна поглощать энергию, сохранять ее и отдавать при необходимости в сеть.

Эта технология позволяет снизить затраты на электроэнергию и облегчить переход на использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели.

Ученые подчеркнули, что потенциальное применение этой технологии выходит далеко за пределы автономных домов. К примеру, такой цемент можно использовать для постройки дорог. Оснащенные суперконденсаторами дороги будут заряжать электромобили прямо во время движения.

Безусловно, исследование открывает множество интересных потенциальных путей. Однако ученые утверждают, что сейчас необходимы дополнительные исследования, чтобы решить проблемы расширения масштабов этой технологии и смягчения ее влияния на окружающую среду.

Несмотря на эти препятствия, инновационные "строительные блоки" могут проложить путь к более устойчивому и возобновляемому источнику энергии в будущем.

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