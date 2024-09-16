Краще не купляти новий iPhone 16, а дочекатися iPhone 17 Air — експерти

Такий вигляд може мати iPhone 17 Air. Фото: actualidadiphone.com

Недавно Apple анонсувала нову лінійку iPhone 16 та 16 Pro. Але існують щонайменше три причини, чому варто почекати рік, поки з’явиться iPhone 17 Air.

Про це написав 9to5mac.

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Новітній дизайн

Однією з визначальних особливостей телефону стане його кардинально тонкий дизайн. Точно не відомо, наскільки тонким він буде, але очікується, що зміни будуть значними.

Цьогорічний M4 iPad Pro був найтоншим пристроєм, який коли-небудь створювала Apple. Враховуючи те, що компанія зробила з iPad, фізичні вимоги до порту USB-C, стає зрозумілим, чого може досягти iPhone 17 Air.

Нові iPhone 16 Pro та 16 Pro Max мають товщину 8,25 мм кожен. Очікуйте, що розмір 17 Air стане набагато ближчим до 5,1 мм iPad Pro. І це величезне зменшення.

Радикальне оновлення камери

Apple нічого не змінила щодо фронтальної камери iPhone 16. Усі вдосконалення були на задній панелі пристрою. Але з лінійкою iPhone 17 очікується серйозне оновлення камери для селфі. Роздільна здатність буде збільшена з 12 МП до 24 МП. Плюс камера матиме нові функції програмного забезпечення, щоб скористатися цим збільшенням.

Замість системи з декількома камерами у верхньому лівому куті Apple дебютує з розміщенням однієї потужної камери вгорі по центру. На цей час мало що відомо про нову систему, але цікаво побачити, що ця велика зміна дизайну може означати для задньої камери.

Дотик до майбутнього

Подібно до оригінального MacBook Air для ноутбуків, iPhone 17 Air змінить дизайн смартфонів. Він не буде таким потужним, як моделі 17 Pro, але, безсумнівно, представлятиме майбутнє.

Більшість моделей iPhone містять ітераційні вдосконалення, але час від часу з'являється iPhone X. Новий смартфон 17 Air готовий перевернути уявлення про телефони, що змусить всі інші iPhone мати застарілий вигляд.

Раніше ми писали, що Apple блокуватиме iPhone з донорськими деталями. Також повідомляли, якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу.