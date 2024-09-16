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Почему эксперты советуют не покупать iPhone 16, а дождаться iPhone 17 Air

16 сентября 2024 20:40
Антон Востренко - Редактор
Лучше не покупать новый iPhone 16, а дождаться iPhone 17 Air — эксперты
Так может выглядеть iPhone 17 Air. Фото: actualidadiphone.com
Антон Востренко - Редактор

Недавно Apple анонсировала новую линейку iPhone 16 и 16 Pro. Но существуют по меньшей мере три причины, почему следует подождать год, пока появится iPhone 17 Air.

Об этом написал 9to5mac.

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Новейший дизайн

Одной из отличительных особенностей телефона станет его кардинально тонкий дизайн. Доподлинно неизвестно, насколько тонким он будет, но ожидается, что изменения будут значительными.

Нынешний M4 iPad Pro был самым тонким устройством, когда-либо создававшим Apple. Учитывая, что компания сделала с iPad, физические требования к порту USB-C, то становится понятным, чего может достичь iPhone 17 Air.

Новые iPhone 16 Pro и 16 Pro Max имеют толщину 8,25 мм каждый. Ожидайте, что размер 17 Air станет намного ближе к 5,1 мм iPad Pro. И это огромное утоньшение.

Радикальное обновление камеры

Apple ничего не изменила относительно фронтальной камеры iPhone 16. Все усовершенствования были на задней панели устройства. Но с линейкой iPhone 17 ожидается серьезное обновление камеры для селфи. Разрешение будет увеличено с 12 МП до 24 МП. Плюс камера будет иметь новые функции программного обеспечения, чтобы использовать это увеличение.

Вместо системы с несколькими камерами в левом верхнем углу Apple дебютирует с размещением одной мощной камеры вверху по центру. В настоящее время мало что известно о новой системе, но интересно увидеть, что это большое изменение дизайна может означать для задней камеры.

Прикосновение к будущему

Подобно оригинальному MacBook Air для ноутбуков, iPhone 17 Air изменит дизайн смартфонов. Он не станет столь мощным, как модели 17 Pro, но, несомненно, будет представлять будущее.

Большинство моделей iPhone содержат итерационные усовершенствования, но время от времени появляется iPhone X. Новый смартфон 17 Air готов перевернуть представление о телефонах, что заставит все остальные iPhone выглядеть устаревшим.

Ранее мы писали, что Apple будет блокировать iPhone с донорскими деталями. Также сообщалось, какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода.

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