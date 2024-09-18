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Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони, які можна купити у 2024 році

18 вересня 2024 06:30
Антон Востренко - Редактор
ТОП-4 найкращих бюджетних смартфонів за свої гроші у 2024 році
Продаж смартфонів. Фото: indiatoday.in
Антон Востренко - Редактор

Найдешевшим iPhone є модель SE 3-го покоління за 430 доларів, який має крихітний 4,7-дюймовий РК-екран та низький час автономної роботи. На щастя, серед апаратів Android існує величезний вибір бюджетних смартфонів.

Експерти Phone Arena назвали найкращі з них в цінових сегментах до 500, 400, 300 та 200 доларів.

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Google Pixel 8a

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Фото: thinksproutinfotech.com

Найкращий телефон до 500 доларів

Pixel 8a з’явився в травні 2024 року та був оновлений у кількох ключових аспектах. Смартфон отримав найновіший процесор Tensor G3, такий самий, як у флагманських Pixel. Він набагато швидший, ніж більшість інших телефонів Android у цьому ціновому класі.

Втім, телефон доступний лише в одному розмірі, 6,1 дюйма, та має масивну рамку навколо екрана. Також гаджет заряджається повільно — майже дві години до 100%.

Samsung Galaxy A35 5G

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Фото: pcmag.com

Найкращий телефон до 400 доларів

A35 5G має просторий 6,6-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, великий акумулятор на 5000 мАг та непогану систему камер.

Втім, смартфон отримав не дуже швидкий чипсет Exynos 1380 та лише 6 ГБ оперативної пам’яті.

Moto G Power 5G (2024)

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Фото: wired.com

Найкращий телефон до 300 доларів

Moto G Power 5G (2024) відрізняється гарним дизайном. Телефон отримав акумулятором на 5000 мАг та бездротову зарядку. Має середній процесор MediaTek Dimensity 7020, але 8 ГБ оперативки.

Серед недоліків застарілий РК-екран, хоча й має частоту оновлення 120 Гц.

Samsung Galaxy A15 5G

Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони, які можна купити у 2024 році - фото 4
Фото: androidpolice.com

Найкращий телефон до 200 доларів

Galaxy A15 5G отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран, який підтримує швидку частоту оновлення 90 Гц та має яскравість до 800 ніт. Працює на чипсеті MediaTek 6835 з 4 ГБ оперативної пам’яті. При цьому телефон має щедрі 128 ГБ накопичувача.

Galaxy A15 постачається з Android 14, а Samsung обіцяє чотири роки оновлень програмного забезпечення.

Раніше ми писали, якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу. Також розповідали, що Apple блокуватиме iPhone з донорськими деталями.

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