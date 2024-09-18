ТОП-4 найкращих бюджетних смартфонів за свої гроші у 2024 році

Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони, які можна купити у 2024 році
Найдешевшим iPhone є модель SE 3-го покоління за 430 доларів, який має крихітний 4,7-дюймовий РК-екран та низький час автономної роботи. На щастя, серед апаратів Android існує величезний вибір бюджетних смартфонів.
Експерти Phone Arena назвали найкращі з них в цінових сегментах до 500, 400, 300 та 200 доларів.
Google Pixel 8a
Найкращий телефон до 500 доларів
Pixel 8a з’явився в травні 2024 року та був оновлений у кількох ключових аспектах. Смартфон отримав найновіший процесор Tensor G3, такий самий, як у флагманських Pixel. Він набагато швидший, ніж більшість інших телефонів Android у цьому ціновому класі.
Втім, телефон доступний лише в одному розмірі, 6,1 дюйма, та має масивну рамку навколо екрана. Також гаджет заряджається повільно — майже дві години до 100%.
Samsung Galaxy A35 5G
Найкращий телефон до 400 доларів
A35 5G має просторий 6,6-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, великий акумулятор на 5000 мАг та непогану систему камер.
Втім, смартфон отримав не дуже швидкий чипсет Exynos 1380 та лише 6 ГБ оперативної пам’яті.
Moto G Power 5G (2024)
Найкращий телефон до 300 доларів
Moto G Power 5G (2024) відрізняється гарним дизайном. Телефон отримав акумулятором на 5000 мАг та бездротову зарядку. Має середній процесор MediaTek Dimensity 7020, але 8 ГБ оперативки.
Серед недоліків застарілий РК-екран, хоча й має частоту оновлення 120 Гц.
Samsung Galaxy A15 5G
Найкращий телефон до 200 доларів
Galaxy A15 5G отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран, який підтримує швидку частоту оновлення 90 Гц та має яскравість до 800 ніт. Працює на чипсеті MediaTek 6835 з 4 ГБ оперативної пам’яті. При цьому телефон має щедрі 128 ГБ накопичувача.
Galaxy A15 постачається з Android 14, а Samsung обіцяє чотири роки оновлень програмного забезпечення.
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