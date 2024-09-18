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Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить в 2024 году

18 сентября 2024 06:30
Антон Востренко - Редактор
ТОП-4 лучших бюджетных смартфонов за свои деньги в 2024 году
Продажа телефонов. Фото: indiatoday.in
Антон Востренко - Редактор

Самым дешевым iPhone является модель SE 3-го поколения за 430 долларов, имеющий крошечный 4,7-дюймовый ЖК-экран и низкое время автономной работы. К счастью, среди аппаратов Android существует огромный выбор бюджетных смартфонов.

Эксперты Phone Arena назвали лучшие из них в ценовых сегментах до 500, 400, 300 и 200 долларов.

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Google Pixel 8a

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Фото: thinksproutinfotech.com

Лучший телефон до 500 долларов

Pixel 8a появился в мае 2024 года и был обновлен в нескольких ключевых аспектах. Смартфон получил новейший процессор Tensor G3, такой же, как у флагманских Pixel. Он гораздо быстрее, чем большинство других телефонов Android в этом ценовом классе.

Впрочем, телефон доступен только в одном размере, 6,1 дюйма и имеет массивную рамку вокруг экрана. Также гаджет заряжается медленно — почти два часа до 100%.

Samsung Galaxy A35 5G

Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить в 2024 году - фото 2
Фото: pcmag.com

Лучший телефон до 400 долларов

A35 5G имеет просторный 6,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, большой аккумулятор на 5000 мАч и хорошую систему камер.

Впрочем, смартфон получил не очень быстрый чипсет Exynos 1380 и всего 6 ГБ оперативной памяти.

Moto G Power 5G (2024)

Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить в 2024 году - фото 3
Фото: wired.com

Лучший телефон до 300 долларов

Moto G Power 5G (2024) отличается хорошим дизайном. Телефон получил аккумулятор на 5000 мАч и беспроводную зарядку. Имеет средний процессор MediaTek Dimensity 7020 , но 8 ГБ оперативной памяти.

Среди недостатков устаревший ЖК-экран, хотя и имеет частоту обновления 120 Гц.

Samsung Galaxy A15 5G

Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить в 2024 году - фото 4
Фото: androidpolice.com

Лучший телефон до 200 долларов

Galaxy A15 5G получил 6,5-дюймовый AMOLED-экран, поддерживающий быструю частоту обновления 90 Гц и имеющий яркость до 800 нит. Работает на чипсете MediaTek 6835 с 4 ГБ оперативной памяти. При этом телефон имеет щедрые 128 ГБ накопителя.

Galaxy A15 поставляется с Android 14, а Samsung обещает четыре года обновления программного обеспечения.

Ранее мы писали, какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода. Также говорили, что Apple будет блокировать iPhone с донорскими деталями.

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