Чому не радять потужний смартфон Huawei Pura 70 Ultra — один маленький нюанс

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: gizmochina.com

Флагманська лінійка смартфонів Huawei Pura 70 — це ребрендинг пристроїв серії P, які були випущені торік. Pura 70 та Pura 70 Pro можна розглядати як прямих наступників попередніх телефонів, але Pura 70 Ultra — це абсолютно нова модель.

Про це написав Tech Advisor.

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Головні переваги Pura 70 Ultra

Задні датчики 50 МП на всіх трьох телефонах мають змінну діафрагму, що допомагає підвищити ефективність зйомки в умовах низької освітленості та забезпечити природну глибину різкості.

Однак Pura 70 Ultra підіймається на щабель вище. Це єдиний з трьох телефонів з 1-дюймовим сенсором та перший у світі телефон з висувним зум-об'єктивом. Що дозволяє йому захоплювати набагато більше світла, ніж звичайному смартфону будь-якого виробника.

Huawei заявляє, що висувний механізм був протестований на 300 тис. циклів втягування. Це еквівалентно 150 втягуванням на день протягом п'яти років.

Якщо телефон впаде з висоти від 0,2 м та вище, камера автоматично втягнеться. Також гаджет витримує глибину до 2 м під водою.

Плюс 40 МП ультраширококутний об'єктив Ultra є великим кроком вперед порівняно з сенсорами 12,5 МП моделі Pro та 13 МП звичайної Pura 70.

Крім того, Pura 70 Ultra має й інші сильні характеристики — високоякісний 6,8-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, потужний чипсет Kirin 9010 та приголомшливу веганську шкіряну задню панель.

Фото: gadgetmatch.com

Ціни на Pura 70 Ultra

16/512 ГБ — 54 700 грн.

16 ГБ/1 ТБ — 60 245 грн.

Головний недолік Pura 70 Ultra

В Європі тривають санкційні обмеження щодо Huawei. Тому програмне забезпечення смартфонів компанії — HarmonyOS — багато чого втрачає.

В її основі лежить Android, але купа популярних додатків, зокрема WhatsApp, Facebook (також Messenger), Snapchat, Netflix, Amazon Prime Video та Disney+, відсутні. Обхідні шляхи для встановлення застосунків доступні, але це неприємний та трудомісткий процес.

Раніше iPhone 15 Pro Max поступився Huawei P60 Pro. Також Huawei випустила космічну версію смартгодинника Watch 4 Pro за 640 євро.