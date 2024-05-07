Почему не советуют мощный смартфон Huawei Pura 70 Ultra — один маленький нюанс

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: gizmochina.com

Флагманская линейка смартфонов Huawei Pura 70 — это ребрендинг устройств серии P, выпущенных в прошлом году. Pura 70 и Pura 70 Pro можно рассматривать как прямых преемников предыдущих телефонов, но Pura 70 Ultra — это совершенно новая модель.

Об этом написал Tech Advisor.

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Главные преимущества Pura 70 Ultra

Задние датчики 50 МП на всех трех телефонах имеют переменную диафрагму, что помогает повысить эффективность съемки в условиях низкой освещенности и обеспечить естественную глубину резкости.

Однако Pura 70 Ultra поднимается на ступеньку выше. Это единственный из трех телефонов с 1-дюймовым сенсором и первый в мире телефон с выдвижным зум-объективом. Что позволяет ему захватывать гораздо больше света, чем обычному смартфону любого изготовителя.

Huawei заявляет, что выдвижной механизм был протестирован на 300 тыс. циклов втягивания. Это эквивалентно 150 втягиваниям в день в течение пяти лет.

Если телефон упадет с высоты 0,2 м и выше, камера автоматически втянется. Также гаджет выдерживает глубину до 2 м под водой.

Плюс 40 МП ультраширокоугольный объектив Ultra представляет собой большой шаг вперед по сравнению с сенсорами 12,5 МП модели Pro и 13 МП обычной Pura 70.

Кроме того, Pura 70 Ultra имеет и другие сильные характеристики — высококачественный 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, мощный чипсет Kirin 9010 и потрясающую кожаную веганскую заднюю панель.

Фото: gadgetmatch.com

Цены на Pura 70 Ultra

16/512 ГБ — 54 700 грн.

16 ГБ/1 ТВ — 60 245 грн.

Главный недостаток Pura 70 Ultra

В Европе продолжаются санкционные ограничения для Huawei. Поэтому программное обеспечение смартфонов компании — HarmonyOS — многое теряет.

В ее основе лежит Android, но множество популярных приложений, в частности WhatsApp, Facebook (также Messenger), Snapchat, Netflix, Amazon Prime Video и Disney+, отсутствуют. Обходные пути для установки приложений доступны, но это неприятный и трудоемкий процесс.

Ранее iPhone 15 Pro Max уступил Huawei P60 Pro. Также Huawei выпустила космическую версию смарт-часов Watch 4 Pro за 640 евро.