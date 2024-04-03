Як шукати смартфон Android, якщо він загубився або був викрадений

Телефон можна знайти. Фото: asurion.com

Якщо загубився смартфон, не варто панікувати. Насамперед потрібно віддалено заблокувати збережені дані на телефоні, а далі — увімкнути одну з систем пошуку.

Про це написав ITechua.

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Скористайтеся онлайн-сервісом Google Find My Device (знайти мій пристрій). Його також можна використовувати для відстеження:

смарт-годинників Wear OS;

планшетів Android;

навушників Pixel Buds від Google;

навушників сторонніх виробників, які підтримують мережу Find My Device.

Як відстежити смартфон на гаджетах Android

Всі телефони та планшети Android також мають інтегровану функцію Find My Device. Щоб налаштувати цю функцію, не потрібно нічого робити. Вона встановлюється автоматично під час першого входу в обліковий запис Google на мобільному телефоні.

Застереження: якщо на телефоні відключений доступ до місцезнаходження, Find My Device не зможе визначити його точне розташування.

Як відстежити смартфон Samsung

Гаджети Samsung мають власний механізм пошуку — SmartThings Find. Щоб функція працювала, необхідно увійти до телефона Galaxy за допомогою облікового запису Samsung.

SmartThings Find — більш просунутий, ніж Google Find My Device. Він може показувати місцезнаходження мобільного телефону, навіть якщо він не підключений до інтернету.

Додаток працює через пінгування інших телефонів Galaxy, що знаходяться поблизу, через Bluetooth, щоб надіслати місцезнаходження втраченого телефону.

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