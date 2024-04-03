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Как автоматически искать смартфоны Android в случае их потери — действенные лайфхаки

3 апреля 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как искать смартфон Android, если он потерялся или был украден
Телефон можно найти. Фото: asurion.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Если потерялся смартфон, не стоит паниковать. Прежде всего необходимо удаленно заблокировать сохраненные данные на телефоне, а затем включить одну из систем поиска.

Об этом написал ITechua.

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Воспользуйтесь онлайн-сервисом Google Find My Device (найти мое устройство). Его также можно использовать для отслеживания:

  • смарт-часов Wear OS;
  • планшетов Android;
  • наушников Pixel Buds от Google;
  • наушников сторонних производителей, поддерживающих сеть Find My Device.

Как отследить смартфон на гаджетах Android

Все телефоны и планшеты Android также имеют встроенную функцию Find My Device. Чтобы настроить эту функцию, не нужно ничего делать. Она устанавливается автоматически во время первого входа в аккаунт Google на мобильном телефоне.

Предостережение: если на телефоне отключен доступ к местоположению, Find My Device не сможет определить его точное нахождение.

Как отследить смартфон Samsung

Гаджеты Samsung имеют свой механизм поиска — SmartThings Find. Чтобы функция работала, необходимо войти в телефон Galaxy с помощью аккаунта Samsung.

SmartThings Find — более продвинутое, чем Google Find My Device. Оно может показывать местоположение мобильного телефона, даже если он не подключен к Интернету.

Приложение работает с помощью пингования других телефонов Galaxy, находящихся поблизости, через Bluetooth, чтобы переслать местоположение потерянного телефона.

Ранее мы писали, как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung. Также рассказывали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.

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