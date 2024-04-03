Как искать смартфон Android, если он потерялся или был украден

Телефон можно найти. Фото: asurion.com

Если потерялся смартфон, не стоит паниковать. Прежде всего необходимо удаленно заблокировать сохраненные данные на телефоне, а затем включить одну из систем поиска.

Об этом написал ITechua.

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Воспользуйтесь онлайн-сервисом Google Find My Device (найти мое устройство). Его также можно использовать для отслеживания:

смарт-часов Wear OS;

планшетов Android;

наушников Pixel Buds от Google;

наушников сторонних производителей, поддерживающих сеть Find My Device.

Как отследить смартфон на гаджетах Android

Все телефоны и планшеты Android также имеют встроенную функцию Find My Device. Чтобы настроить эту функцию, не нужно ничего делать. Она устанавливается автоматически во время первого входа в аккаунт Google на мобильном телефоне.

Предостережение: если на телефоне отключен доступ к местоположению, Find My Device не сможет определить его точное нахождение.

Как отследить смартфон Samsung

Гаджеты Samsung имеют свой механизм поиска — SmartThings Find. Чтобы функция работала, необходимо войти в телефон Galaxy с помощью аккаунта Samsung.

SmartThings Find — более продвинутое, чем Google Find My Device. Оно может показывать местоположение мобильного телефона, даже если он не подключен к Интернету.

Приложение работает с помощью пингования других телефонов Galaxy, находящихся поблизости, через Bluetooth, чтобы переслать местоположение потерянного телефона.

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