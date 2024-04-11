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Як до смартфона на Android приєднати кілька пар навушників Bluetooth

11 квітня 2024 21:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як приєднати кілька пар навушників Bluetooth до смартфона на Android — інструкція
До смартфона можна приєднати кілька навушників. Фото: gizchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Якщо потрібно приєднати кілька пар бездротових навушників до смартфона на Android, щоб разом насолоджуватися прослуховуванням музики, книги або подкасту, знадобляться Bluetooth-адаптери з підтримкою DualAudio. Це не стосується смартфонів Samsung та Xiaomi, де цей функціонал вже реалізовано.

Про це написав ITechua.

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Avantree C 51

Bluetooth-адаптер з роз’ємом USB Type-C дає можливість під'єднати дві бездротові гарнітури до одного гаджета з Android. Для використання девайса переконайтеся, що порт USB Type-C на телефоні адаптований для виведення аудіо.

  • Під'єднайте адаптер до смартфона.
  • Активуйте одні навушники та приєднайте до девайса.
  • Натискайте та утримуйте кнопку на адаптері для підключення другої пари.
  • Успішна активація обох пар навушників закінчується появою повідомлення Welcome to Avantree.

Якщо використовувати мікрофон гарнітури, підключеної до Avantree C 51, звук буде передаватися тільки пристроєм, який підключений першим.

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Bluetooth-адаптер, який має штекером для 3,5-міліметрового аудіопорту. Інтеграція гарнітури в такому випадку аналогічна тому, як підключаються навушники через адаптер Avantree C 51.

Кількість підключених бездротових пристроїв визначається LED-індикатором, де фіолетовий вогник вказує на інтеграцію двох гарнітур, а блакитний — лише одного.

Раніше ми писали, що TikTok готує додаток з обміну фотографіями, який називатиметься TikTok Notes. Також розповідали, навіщо перед сном класти телефон в порожню чашку.

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