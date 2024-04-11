Як приєднати кілька пар навушників Bluetooth до смартфона на Android — інструкція

Як до смартфона на Android приєднати кілька пар навушників Bluetooth
Якщо потрібно приєднати кілька пар бездротових навушників до смартфона на Android, щоб разом насолоджуватися прослуховуванням музики, книги або подкасту, знадобляться Bluetooth-адаптери з підтримкою DualAudio. Це не стосується смартфонів Samsung та Xiaomi, де цей функціонал вже реалізовано.
Про це написав ITechua.
Avantree C 51
Bluetooth-адаптер з роз’ємом USB Type-C дає можливість під'єднати дві бездротові гарнітури до одного гаджета з Android. Для використання девайса переконайтеся, що порт USB Type-C на телефоні адаптований для виведення аудіо.
- Під'єднайте адаптер до смартфона.
- Активуйте одні навушники та приєднайте до девайса.
- Натискайте та утримуйте кнопку на адаптері для підключення другої пари.
- Успішна активація обох пар навушників закінчується появою повідомлення Welcome to Avantree.
Якщо використовувати мікрофон гарнітури, підключеної до Avantree C 51, звук буде передаватися тільки пристроєм, який підключений першим.
1Mii ML 300
Bluetooth-адаптер, який має штекером для 3,5-міліметрового аудіопорту. Інтеграція гарнітури в такому випадку аналогічна тому, як підключаються навушники через адаптер Avantree C 51.
Кількість підключених бездротових пристроїв визначається LED-індикатором, де фіолетовий вогник вказує на інтеграцію двох гарнітур, а блакитний — лише одного.
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