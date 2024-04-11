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Как к смартфону на Android подключить несколько пар наушников Bluetooth

11 апреля 2024 21:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как подключить несколько пар наушников Bluetooth к смартфону на Android
К смартфону можно подключить несколько наушников. Фото: gizchina.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Если нужно подключить несколько пар беспроводных наушников к смартфону на Android, чтобы вместе наслаждаться прослушиванием музыки, книги или подкаста, понадобятся Bluetooth-адаптеры с поддержкой DualAudio. Это не касается смартфонов Samsung и Xiaomi, где этот функционал уже реализован.

Об этом написал ITechua.

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Avantree C 51

Bluetooth-адаптер с разъемом USB Type-C позволяет подключить две беспроводные гарнитуры к одному гаджету на Android. Для использования девайса убедитесь, что порт USB Type-C на телефоне адаптирован для вывода аудио.

  • Подключите адаптер к смартфону.
  • Активируйте одни наушники и подключите к девайсу.
  • Нажмите и удерживайте кнопку адаптера для подключения второй пары.
  • Успешная активация обеих пар наушников заканчивается появлением сообщения Welcome to Avantree.

Если использовать микрофон гарнитуры, подключенной к Avantree C 51, звук будет передаваться только устройством, подключенным первым.

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Bluetooth-адаптер, имеющий штекер для 3,5-миллиметрового аудиопорта. Интеграция гарнитуры в таком случае аналогична тому, как подключаются наушники через адаптер Avantree C 51.

Количество подключенных беспроводных устройств определяется LED-индикатором, где фиолетовый огонек указывает на интеграцию двух гарнитур, а голубой – только одного.

Ранее мы писали, что TikTok готовит приложение по обмену фотографиями, которое будет называться TikTok Notes. Также рассказывали, зачем перед сном класть телефон в пустую чашку.

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