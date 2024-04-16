Простий метод блокування реклами на смартфонах з Android без додаткових програм

Заблокувати рекламу можна без додаткових програм. Фото: pocket-lint.com

Для того, щоб заблокувати спливаючі рекламні вікна на смартфоні, часто не потрібно встановлювати додаткові програми. Адже все, що потрібно, вже вбудовано у браузер смартфона.

Як позбутися нав'язливої реклами в телефоні без додаткових програм.

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Цей браузер встановлений майже на всіх смартфонах з Android. При цьому Chrome вже має вбудовані інструменти блокування багатьох рекламних оголошень.

Відкрийте Chrome та натисніть на три крапки у верхньому правому куті.

Натисніть "Установки".

Перейдіть до "Налаштування сайту".

Знайдіть "Спливаючі вікна та перенаправлення" та "Реклама" та вимкніть їх.

В результаті майже усі спливаючі вікна з рекламою будуть заблоковані під час перегляду сайтів. Крім того, ви позбудетеся нав'язливої реклами та такої, що вводить оману.

Правда залишиться реклама, яка на думку Google, заслуговує на довіру, але це вже будуть не ті гігантські обсяги, що раніше.

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