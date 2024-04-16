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Як перемогти рекламу на смартфонах з Android без встановлення додаткових програм

16 квітня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Простий метод блокування реклами на смартфонах з Android без додаткових програм
Заблокувати рекламу можна без додаткових програм. Фото: pocket-lint.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Для того, щоб заблокувати спливаючі рекламні вікна на смартфоні, часто не потрібно встановлювати додаткові програми. Адже все, що потрібно, вже вбудовано у браузер смартфона.

Як позбутися нав'язливої реклами в телефоні без додаткових програм.

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Блокування за допомогою Google Chrome

Цей браузер встановлений майже на всіх смартфонах з Android. При цьому Chrome вже має вбудовані інструменти блокування багатьох рекламних оголошень.

  • Відкрийте Chrome та натисніть на три крапки у верхньому правому куті.
  • Натисніть "Установки".
  • Перейдіть до "Налаштування сайту".
  • Знайдіть "Спливаючі вікна та перенаправлення" та "Реклама" та вимкніть їх.

В результаті майже усі спливаючі вікна з рекламою будуть заблоковані під час перегляду сайтів. Крім того, ви позбудетеся нав'язливої реклами та такої, що вводить оману.

Правда залишиться реклама, яка на думку Google, заслуговує на довіру, але це вже будуть не ті гігантські обсяги, що раніше.

Раніше ми писали, як позбутися нав’язливої реклами на смартфонах Samsung. Також розповідали, як швидко почистити пам'ять у Viber без видалення фото й чатів.

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