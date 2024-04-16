Простой метод блокировки рекламы на смартфонах с Android без дополнительных программ

Заблокировать рекламу можно без дополнительных приложений. Фото: pocket-lint.com

Для того чтобы заблокировать всплывающие рекламные окна на смартфоне, часто не нужно устанавливать дополнительные программы. Ведь все, что нужно уже встроено в браузер смартфона.

Как избавиться от навязчивой рекламы в телефоне без дополнительных программ.

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Блокировка с помощью Google Chrome

Этот браузер установлен почти на всех смартфонах с Android. При этом Chrome уже имеет встроенные инструменты блокировки множества рекламных объявлений.

Откройте Chrome и нажмите три точки в правом верхнем углу.

Нажмите "Настройки".

Перейдите к "Настройка сайта".

Найдите "Всплывающие окна и перенаправления" и "Реклама" и выключите их.

В результате почти все всплывающие окна с рекламой будут заблокированы при просмотре сайтов. Кроме того, вы избавитесь от навязчивой рекламы и такой, которая вводит в заблуждение.

Правда останется реклама, которая, по мнению Google, заслуживает доверия, но это уже будут не те гигантские объемы, что раньше.

Ранее мы писали, как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung. Также рассказывали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.