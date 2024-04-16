Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Как победить рекламу на смартфонах с Android без установки дополнительных программ arrow

Как победить рекламу на смартфонах с Android без установки дополнительных программ

16 апреля 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Простой метод блокировки рекламы на смартфонах с Android без дополнительных программ
Заблокировать рекламу можно без дополнительных приложений. Фото: pocket-lint.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Для того чтобы заблокировать всплывающие рекламные окна на смартфоне, часто не нужно устанавливать дополнительные программы. Ведь все, что нужно уже встроено в браузер смартфона.

Как избавиться от навязчивой рекламы в телефоне без дополнительных программ.

Читайте также:

Блокировка с помощью Google Chrome

Этот браузер установлен почти на всех смартфонах с Android. При этом Chrome уже имеет встроенные инструменты блокировки множества рекламных объявлений.

  • Откройте Chrome и нажмите три точки в правом верхнем углу.
  • Нажмите "Настройки".
  • Перейдите к "Настройка сайта".
  • Найдите "Всплывающие окна и перенаправления" и "Реклама" и выключите их.

В результате почти все всплывающие окна с рекламой будут заблокированы при просмотре сайтов. Кроме того, вы избавитесь от навязчивой рекламы и такой, которая вводит в заблуждение.

Правда останется реклама, которая, по мнению Google, заслуживает доверия, но это уже будут не те гигантские объемы, что раньше.

Ранее мы писали, как избавиться от навязчивой рекламы на смартфонах Samsung. Также рассказывали, как быстро почистить память Viber без удаления фото и чатов.

Google
Android
реклама
лайфхаки
советы
Chrome

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю