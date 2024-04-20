Ілон Маск проти заборони TikTok в США

Ілон Маск висловився проти заборони мережі ТikTok
Ілон Маск, власник мережі X (колишня Twitter), виступив проти заборони TikTok у США, навіть якщо така заборона піде на користь платформі.
Таку думку він висловив у своєму дописі на офіційній сторінці мережі X.
Ілон Маск проти заборони TikTok у США
"TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечитиме свободі слова та вираження поглядів", — йдеться у повідомленні.
"Це не те, за що виступає Америка", — підсумував Ілон Маск.
Сьогодні у суботу, 20 квітня, палата представників Конгресу США голосуватиме за законопроєкт, згідно і з яким китайський концерн ByteDance має протягом півроку продати американську частку соцмережі TikTok. Інакше її заборонять в США.
Нагадаємо, вчора компанія Apple видалила зі свого магазину додатки WhatsApp і Threads для китайських користувачів. Це сталося за вказівкою очільника країни Сі Цзіньпіня, який вважає, що вони становлять загрозу національній безпеці.
Разом з тим розробники ТікТок створюють аналог Instagram — додаток з обміну фотографіями, який називатиметься TikTok Notes.
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