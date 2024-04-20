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Ілон Маск висловився проти заборони мережі ТikTok

20 квітня 2024 14:06
- Цивірко Ксенія
Цивірко Ксенія
редактор
Ілон Маск проти заборони TikTok в США
Власник мережі X Ілон Маск. Фото: Daniel Oberhaus
- Цивірко Ксенія
Цивірко Ксенія
редактор

Ілон Маск, власник мережі X (колишня Twitter), виступив проти заборони TikTok у США, навіть якщо така заборона піде на користь платформі.

Таку думку він висловив у своєму дописі на офіційній сторінці мережі X.

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Скриншот публікації Ілона Маска в мережі X

Ілон Маск проти заборони TikTok у США

"TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X. Це суперечитиме свободі слова та вираження поглядів", — йдеться у повідомленні.
 "Це не те, за що виступає Америка", — підсумував Ілон Маск.

Сьогодні  у суботу, 20 квітня, палата представників Конгресу США голосуватиме за законопроєкт, згідно і з яким китайський концерн ByteDance має протягом півроку продати американську частку соцмережі TikTok. Інакше її заборонять в США.

Нагадаємо, вчора компанія Apple видалила зі свого магазину додатки WhatsApp і Threads для китайських користувачів. Це сталося за вказівкою очільника країни Сі Цзіньпіня, який вважає, що вони становлять загрозу національній безпеці.

Разом з тим розробники ТікТок створюють аналог Instagram — додаток з обміну фотографіями, який називатиметься TikTok Notes.

США
Ілон Маск
соцмережі
ТікТок

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