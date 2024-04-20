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Илон Маск высказался против запрета сети ТikTok

20 апреля 2024 14:06
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор
Илон Маск против запрета TikTok в США
Владелец сети X Илон Маск. Фото: Daniel Oberhaus
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор

Илон Маск, владелец сети X (бывшая Twitter), выступил против запрета TikTok в США, даже если такой запрет пойдет на пользу платформе.

Такое мнение он высказал в своем сообщении на официальной странице сети X.

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Скриншот публикации Илона Маска в сети X

Илон Маск против запрета TikTok в США

"TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе X. Это будет противоречить свободе слова и выражению взглядов", — говорится в сообщении. "Это не то, за что выступает Америка", — подытожил Илон Маск.

Сегодня в субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США будет голосовать за законопроект, согласно которому китайский концерн ByteDance должен в течение полугода продать американскую долю соцсети TikTok. Иначе его запретят в США.

Напомним, вчера компания Apple удалила из своего магазина приложения WhatsApp и Threads для китайских пользователей. Это произошло по указанию главы страны Си Цзиньпиня, который считает, что они представляют угрозу национальной безопасности.

Вместе с тем разработчики ТikTok создают аналог Instagram — приложение по обмену фотографиями, которое будет называться TikTok Notes.

США
Илон Маск
соцсети
ТикТок

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