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Хлопчик чи дівчинка — чи були відмінності між самцями та самками динозаврів

27 березня 2024 17:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Чи відрізнялися самці динозаврів від самок — палеонтологи в пошуках відповіді
Різні види динозаврів з Крейдяного періоду. Зображення: Chuang Zhao
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

У більшості сучасних тварин самки мають відмінності від самців: інше забарвлення, вага, зріст, певні анатомічні особливості. Але палеонтологи досі вивчають питання, чи існувала така різниця між статями у динозаврів.

У одному з досліджень вдалося пролити світло, пише видання The Conversation.

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Різниця між різними статями — корисна довідка 

У науці різницю між статями одного виду називають статевим диморфізмом. Він може проявлятися по різному, залежно від конкретного виду:  

  • розміри;
  • забарвлення шерсті, шкіри або пір'я;
  • наявність або відсутність певних елементів (роги, гребні, хвости).

Класичними прикладами є те, як самці оленів мають роги, а самці павичів мають яскраві пір’я на хвості, тоді як самки не мають цих рис.

Однак диморфізм також може бути непомітним і непоказним. Часто відмінності полягають у незначній різниці розмірів тіла. До прикладу, як у самців та самок горил. 

 

Статевий диморфізм у динозаврів — що з'ясували вчені
Різниця між самкою та самцем динозавра. Зображення: James Ormiston, CC BY-ND

Статевий диморфізм у динозаврів — що з'ясували вчені 

Досить яскраво проявляється диморфізм у сучасних птахів, чиїми предками фактично є динозаври. Так само крокодили, найближчі живі родичі динозаврів. Тому вчені логічно припустили, що вимерлі стародавні рептилії теж повинні були мати яскраві відмінності між статями. 

Та це лише еволюційна теорія. Тому дослідники почали шукати докази. І це виявилося не так вже й просто. Річ у тім, що від динозаврів нам залишилися самі кістки, а визначити стать лише за скелетом прадавньої тварини практично неможливо. 

Це пов'язано з цілою низкою проблем:

  • кістки знаходять фрагментарно;
  • рештки часто понівечені часом;
  • кістки навіть одного виду можуть сильно відрізнятися через вік, спосіб життя тварини, генетику, регіон проживання, якість харчування тощо. 

Попри виклики, палеонтологам все ж вдалося знайти деякі докази. Зокрема різницю між статями виявили у майазаврів (Maiasaura). Це трапилося завдяки унікальній знахідці — гнізда майазаврів з яйцями та ймовірною матір'ю біля них.

 

Чи відрізнялися динозаври чоловічої та жіночої статі
Качкодзьобий динозавр Maiasaura. Фото: Daderot via WikimediaCommons

Також допомогло те, що в одному регіоні знайшли багато скелетів майазаврів різного віку. Тварини жили в один час та померли в один й той самий період.

Тож, використавши увесь набір даних, науковці дізналися, що самці та самки майазаврів мали розбіжності у вазі, що говорить нам про статевий диморфізм.

Цікаво, що такої різниці не виявили у тиранозаврів та пситтакозаврів, які також "брали участь" у дослідженні. А ось динозаври стегозаври різної статі також мали значні розбіжності у зовнішньому вигляді.

Раніше ми писали, чи можуть вчені оживити динозаврів з їхньої ДНК.

Нагадаємо, ми розповідали, чому у знаменитого тиранозавра рекса були крихітні передні лапки та як він їх використовував. 

Також ми повідомляли, що вчені натрапили на новий вид смертоносних динозаврів.

тварини
вчені
дослідження
динозаври
диморфізм

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