Отличались ли самцы динозавров от самок — палеонтологи в поисках ответа

Различные виды динозавров из Мелового периода. Изображение: Chuang Zhao

У большинства современных животных самки имеют отличия от самцов: другая окраска, вес, рост, определенные анатомические особенности. Но палеонтологи до сих пор изучают вопрос, существовала ли такая разница между полами у динозавров.

В одном из исследований удалось пролить свет, пишет издание The Conversation.

Читайте также:

Разница между разными полами — полезная справка

В науке разницу между полами одного вида называют половым диморфизмом. Он может проявляться по-разному, в зависимости от конкретного вида:

размеры;

окрас шерсти, кожи или перьев;

наличие или отсутствие определенных элементов (рога, гребни, хвосты).

Классическими примерами являются то, как самцы оленей имеют рога, а самцы павлинов имеют яркие перья на хвосте, тогда как самки не обладают этими чертами.

Однако диморфизм также может быть незаметным и невзрачным. Часто отличия заключаются в незначительной разнице размеров тела. К примеру, как у самцов и самок горилл.

Разница между самкой и самцом динозавра. Изображение: James Ormiston, CC BY-ND

Половой диморфизм у динозавров — что выяснили ученые

Весьма ярко проявляется диморфизм у современных птиц, чьими предками фактически являются динозавры. Так же у крокодилов, самых близких живых родственников динозавров. Поэтому ученые логически предположили, что вымершие древние рептилии тоже должны были иметь яркие отличия между полами.

Но это только эволюционная теория. Поэтому исследователи стали искать доказательства. И это оказалось не так-то просто. Дело в том, что от динозавров нам остались сами кости, а определить пол только по скелету древнего животного практически невозможно.

Это связано с целым рядом проблем:

кости находят фрагментарно;

останки часто изуродованы временем;

кости даже одного вида могут сильно отличаться из-за возраста, образа жизни животного, генетики, региона проживания, качества питания и т.д.

Несмотря на вызовы, палеонтологам удалось найти некоторые доказательства. В частности, разницу между полами обнаружили у майазавров (Maiasaura). Это случилось благодаря уникальной находке — гнезду майазавров с яйцами и предположительной матерью возле них.

Утконосый динозавр Maiasaura. Фото: Daderot via WikimediaCommons

Также помогло то, что в одном регионе нашли много скелетов майазавров всех возрастов. Животные жили в одно время и умерли в один и тот же период.

Использовав весь набор данных, ученые узнали, что самцы и самки майазавров имели различия в весе, что говорит нам о половом диморфизме.

Интересно, что такой разницы не обнаружили у тираннозавров и пситтакозавров, также "участвовавших" в исследовании. А вот динозавры стегозавры разного пола также имели значительные разногласия во внешнем виде.

Стоит отметить, палеонтологи не исключают, что половой диморфизм у динозавров мог заключаться в окрасе, наличии или отсутствия гребня, рогов или же их размеров. Но подобные детали определить практически невозможно.

Ранее мы писали, могут ли ученые оживить динозавров из их ДНК.

Напомним, мы рассказывали, почему у знаменитого тираннозавра рекса были крохотные передние лапки и как он их использовал.

Также мы сообщали, что ученые наткнулись на новый вид смертоносных динозавров.