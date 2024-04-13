Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Коли українці побачать наступне сонячне затемнення — не пропустіть можливість arrow

Коли українці побачать наступне сонячне затемнення — не пропустіть можливість

13 квітня 2024 08:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Коли дивитися наступне сонячне затемнення в Україні — дата та час
Сонячне затемнення, яке спостерігали у Саудівській Аравії. Фото: Reuters
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

У понеділок, 8 квітня, відбулася важлива астрономічна подія — повне сонячне затемнення. На жаль, це явище могли спостерігати лише деякі жителі Америки. Проте, наступне таке видовище, коли Місяць буде видно на тлі Сонця зможуть побачити й українці. 

Коли чекати наступного сонячного затемнення й чим воно буде унікальне, пише The Universe Space Tech.

Читайте також:

Дата наступного сонячного затемнення

Відповідно до інформації фахівців, наступне сонячне затемнення можна буде побачити аж 2025 року. Відбудеться воно весною, а саме 29 березня. 

В цілому наступне сонячне затемнення триватиме у часовому проміжку між першою та другою годинами дня за київським часом.

На жаль, воно не буде таким грандіозним, як сонячне затемнення 8 квітня 2024 року, адже буде лише частковим. Під час цього явища можна помітити, як на небі з'являється тінь лише на частині Сонця. Коли Місяць не "наступатиме" на диск світила повністю й від нього лишатиметься більший або менший серп.

 

Коли українці зможуть спостерігати за сонячним затемненням — точна дата та час
Часткове сонячне затемнення в Арізоні. Зображення: Sean McLaughlin

Де в Україні можна буде побачити наступне сонячне затемнення

Часткове сонячне затемнення 29 березня матиме дуже солідну максимальну фазу — 93,6%.

Однак такою вона буде лише під час сходу Сонця в точці, розташованій на заході півострова Лабрадор у східній Канаді.

В усіх інших точках — північніше, південніше та східніше — фаза затемнення буде меншою.

Оскільки Україна опиниться на південній межі видимості затемнення, його можна буде побачити:

  • у західних областях (включно з Житомирською областю, але без східної частини Чернівецької області)
  • на півночі Вінниччини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

В таких містах України сонячне затемнення відбуватиметься таким чином: 

  • максимальна фаза 2% — Хмельницький, Житомир, Чернігов;
  • максимальна фаза 4% — Тернопіль;
  • максимальна фаза 6,2% — Ужгород;
  • максимальна фаза 6,7% — Львів.

Найбільш "затемненим" Сонце буде на північному заході Волині (неподалік польсько-білоруського кордону). Там його диск буде закритий Місяцем на щонайменше 11%, а загальна тривалість природного явища перевищить годину і 5 хвилин.

 

Коли дивитися наступне сонячне затемнення в Україні — дата та час
Зона видимості часткового сонячного затемнення в Україні. Зображення: The Universe Space Tech

Чи зможуть кияни побачити часткове сонячне затемнення 2025 року

Дослідники припускають, що за сприятливих погодних умов, 29 березня 2025 року за сонячним затемненням можна буде спостерігати в деяких частинах української столиці:

  • у Пущі-Водиці — у північно-західній частині Києва (там воно триватиме впродовж близько 16 хвилин при максимальній фазі 0,6%);
  • у районі залізничного вокзалу та Майдану Незалежності (триватиме близько 6 хвилин при максимальній фазі 0,2%). 

Оскільки "накриття" буде крихітним, побачити його можна буде за допомогою телескопу зі збільшенням у понад сотню разів і спеціальним захисним фільтром.

Раніше ми писали, який вигляд матиме сонячне затемнення з поверхні Місяця. 

Також ми розповідали дивовижну історію, як затемнення врятувало Христофора Колумба та його команду від загибелі. 

Сонце
затемнення
Україна
небесні явища
2024 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен