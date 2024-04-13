Коли дивитися наступне сонячне затемнення в Україні — дата та час

Сонячне затемнення, яке спостерігали у Саудівській Аравії. Фото: Reuters

У понеділок, 8 квітня, відбулася важлива астрономічна подія — повне сонячне затемнення. На жаль, це явище могли спостерігати лише деякі жителі Америки. Проте, наступне таке видовище, коли Місяць буде видно на тлі Сонця зможуть побачити й українці.

Коли чекати наступного сонячного затемнення й чим воно буде унікальне, пише The Universe Space Tech.

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Дата наступного сонячного затемнення

Відповідно до інформації фахівців, наступне сонячне затемнення можна буде побачити аж 2025 року. Відбудеться воно весною, а саме 29 березня.

В цілому наступне сонячне затемнення триватиме у часовому проміжку між першою та другою годинами дня за київським часом.

На жаль, воно не буде таким грандіозним, як сонячне затемнення 8 квітня 2024 року, адже буде лише частковим. Під час цього явища можна помітити, як на небі з'являється тінь лише на частині Сонця. Коли Місяць не "наступатиме" на диск світила повністю й від нього лишатиметься більший або менший серп.

Часткове сонячне затемнення в Арізоні. Зображення: Sean McLaughlin

Де в Україні можна буде побачити наступне сонячне затемнення

Часткове сонячне затемнення 29 березня матиме дуже солідну максимальну фазу — 93,6%.

Однак такою вона буде лише під час сходу Сонця в точці, розташованій на заході півострова Лабрадор у східній Канаді.

В усіх інших точках — північніше, південніше та східніше — фаза затемнення буде меншою.

Оскільки Україна опиниться на південній межі видимості затемнення, його можна буде побачити:

у західних областях (включно з Житомирською областю, але без східної частини Чернівецької області)

на півночі Вінниччини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

В таких містах України сонячне затемнення відбуватиметься таким чином:

максимальна фаза 2% — Хмельницький, Житомир, Чернігов;

максимальна фаза 4% — Тернопіль;

максимальна фаза 6,2% — Ужгород;

максимальна фаза 6,7% — Львів.

Найбільш "затемненим" Сонце буде на північному заході Волині (неподалік польсько-білоруського кордону). Там його диск буде закритий Місяцем на щонайменше 11%, а загальна тривалість природного явища перевищить годину і 5 хвилин.

Зона видимості часткового сонячного затемнення в Україні. Зображення: The Universe Space Tech

Чи зможуть кияни побачити часткове сонячне затемнення 2025 року

Дослідники припускають, що за сприятливих погодних умов, 29 березня 2025 року за сонячним затемненням можна буде спостерігати в деяких частинах української столиці:

у Пущі-Водиці — у північно-західній частині Києва (там воно триватиме впродовж близько 16 хвилин при максимальній фазі 0,6%);

у районі залізничного вокзалу та Майдану Незалежності (триватиме близько 6 хвилин при максимальній фазі 0,2%).

Оскільки "накриття" буде крихітним, побачити його можна буде за допомогою телескопу зі збільшенням у понад сотню разів і спеціальним захисним фільтром.

Раніше ми писали, який вигляд матиме сонячне затемнення з поверхні Місяця.

Також ми розповідали дивовижну історію, як затемнення врятувало Христофора Колумба та його команду від загибелі.