Коли дивитися наступне сонячне затемнення в Україні — дата та час

Коли українці побачать наступне сонячне затемнення — не пропустіть можливість
У понеділок, 8 квітня, відбулася важлива астрономічна подія — повне сонячне затемнення. На жаль, це явище могли спостерігати лише деякі жителі Америки. Проте, наступне таке видовище, коли Місяць буде видно на тлі Сонця зможуть побачити й українці.
Коли чекати наступного сонячного затемнення й чим воно буде унікальне, пише The Universe Space Tech.
Дата наступного сонячного затемнення
Відповідно до інформації фахівців, наступне сонячне затемнення можна буде побачити аж 2025 року. Відбудеться воно весною, а саме 29 березня.
В цілому наступне сонячне затемнення триватиме у часовому проміжку між першою та другою годинами дня за київським часом.
На жаль, воно не буде таким грандіозним, як сонячне затемнення 8 квітня 2024 року, адже буде лише частковим. Під час цього явища можна помітити, як на небі з'являється тінь лише на частині Сонця. Коли Місяць не "наступатиме" на диск світила повністю й від нього лишатиметься більший або менший серп.
Де в Україні можна буде побачити наступне сонячне затемнення
Часткове сонячне затемнення 29 березня матиме дуже солідну максимальну фазу — 93,6%.
Однак такою вона буде лише під час сходу Сонця в точці, розташованій на заході півострова Лабрадор у східній Канаді.
В усіх інших точках — північніше, південніше та східніше — фаза затемнення буде меншою.
Оскільки Україна опиниться на південній межі видимості затемнення, його можна буде побачити:
- у західних областях (включно з Житомирською областю, але без східної частини Чернівецької області)
- на півночі Вінниччини, Київщини, Чернігівщини та Сумщини.
В таких містах України сонячне затемнення відбуватиметься таким чином:
- максимальна фаза 2% — Хмельницький, Житомир, Чернігов;
- максимальна фаза 4% — Тернопіль;
- максимальна фаза 6,2% — Ужгород;
- максимальна фаза 6,7% — Львів.
Найбільш "затемненим" Сонце буде на північному заході Волині (неподалік польсько-білоруського кордону). Там його диск буде закритий Місяцем на щонайменше 11%, а загальна тривалість природного явища перевищить годину і 5 хвилин.
Чи зможуть кияни побачити часткове сонячне затемнення 2025 року
Дослідники припускають, що за сприятливих погодних умов, 29 березня 2025 року за сонячним затемненням можна буде спостерігати в деяких частинах української столиці:
- у Пущі-Водиці — у північно-західній частині Києва (там воно триватиме впродовж близько 16 хвилин при максимальній фазі 0,6%);
- у районі залізничного вокзалу та Майдану Незалежності (триватиме близько 6 хвилин при максимальній фазі 0,2%).
Оскільки "накриття" буде крихітним, побачити його можна буде за допомогою телескопу зі збільшенням у понад сотню разів і спеціальним захисним фільтром.
Раніше ми писали, який вигляд матиме сонячне затемнення з поверхні Місяця.
Також ми розповідали дивовижну історію, як затемнення врятувало Христофора Колумба та його команду від загибелі.
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