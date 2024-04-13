Когда смотреть следующее солнечное затмение в Украине — дата и время

Солнечное затмение наблюдалось в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

В понедельник, 8 апреля, произошло важное астрономическое событие — полное солнечное затмение. К сожалению, это явление могли наблюдать лишь немногие жители Америки. Однако следующее такое зрелище, когда Луна будет видна на фоне Солнца смогут увидеть и украинцы.

Когда ждать следующего солнечного затмения и чем оно будет уникально, пишет The Universe Space Tech.

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Дата следующего солнечного затмения

Согласно информации специалистов, следующее солнечное затмение можно будет увидеть в 2025 году. Состоится оно весной, а именно 29 марта.

В целом следующее солнечное затмение будет длиться во временном промежутке между первым и вторым часами дня по киевскому времени.

К сожалению, оно не будет таким грандиозным, как солнечное затмение 8 апреля 2024 года, ведь будет лишь частичным. Во время этого явления можно увидеть, как на небе возникает тень только на части Солнца. Когда Луна не будет "наступать" на диск светила полностью и от него будет оставаться больший или меньший серп.

Частичное солнечное затмение в Аризоне. Изображение: Sean McLaughlin

Где в Украине можно будет увидеть следующее солнечное затмение

Частичное солнечное затмение 29 марта будет иметь очень солидную максимальную фазу — 93,6%.

Однако такой она будет только на восходе Солнца в точке, расположенной на западе полуострова Лабрадор в восточной Канаде.

Во всех остальных точках — севернее, южнее и восточнее – фаза затемнения будет меньше.

Поскольку Украина окажется на южной границе видимости затемнения, его можно будет увидеть:

в западных областях (включая Житомирскую область, но без восточной части Черновицкой области)

на севере Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской.

В таких городах Украины солнечное затмение будет происходить следующим образом:

максимальная фаза 2% — Хмельницкий, Житомир, Чернигов;

максимальная фаза 4% — Тернополь;

максимальная фаза 6,2% — Ужгород;

максимальная фаза 6,7% — Львов.

Наиболее "затемненным" Солнце будет на северо-западе Волыни (недалеко от польско-белорусской границы). Там ее диск будет закрыт Луной на минимум 11%, а общая продолжительность естественного явления превысит час и 5 минут.

Зона видимости частичного солнечного затмения в Украине. Изображение: The Universe Space Tech

Смогут ли киевляне увидеть частичное солнечное затмение в 2025 году

Исследователи предполагают, что при благоприятных погодных условиях, 29 марта 2025 за солнечным затмением можно будет наблюдать в некоторых частях украинской столицы:

в Пуще-Водице — в северо-западной части Киева (там оно продлится около 16 минут при максимальной фазе 0,6%);

в районе железнодорожного вокзала и Майдана Независимости (продолжится около 6 минут при максимальной фазе 0,2%).

Поскольку "прикрытие" будет крошечным, увидеть его можно будет с помощью телескопа с увеличением более сотни раз и специальным защитным фильтром.

Раньше мы писали, как будет выглядеть солнечное затмение с поверхности Луны.

Также мы рассказывали удивительную историю, как затемнение спасло Христофора Колумба и его команду от гибели.