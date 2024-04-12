Компанія SpaceX запустила в космос метеорологічний супутник для Космічних сил США

Запуск ракети Falcon 9. Фото: SpaceX

У четвер, 11 квітня, компанія SpaceX запустила другу у 2024 році місію для Космічних сил США. Місія, що має назву USSF-62, відправить на низьку навколоземну орбіту супутник Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Про це повідомили на сторінці SpaceX у соцмережі Х.

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Liftoff of USSF-62 – SpaceX’s 12th National Security Space Launch on a Falcon rocket pic.twitter.com/PPryxZnOCE — SpaceX (@SpaceX) April 11, 2024

Ракета Falcon 9 стартувала з каліфорнійської бази космічних сил Ванденберг о 10:25 за східним часом (о 07:25 — за каліфорнійським часом, о 14:25 — за Грінвічем). Перший ступінь Falcon 9 благополучно повернувся на Землю, приземлившись у зоні посадки Ванденберга трохи менше, ніж через вісім хвилин після старту. Згідно з описом місії SpaceX, це були третій запуск і посадка цієї ракети-носія.

Який супутник доставить на навколоземну орбіту місія

Як зазначають, у компанії BAE Systems, що розробила та побудувала супутник, WSF-M — це космічний корабель, який забезпечуватиме важливу та ефективну розвідку про погоду для військових операцій у всіх сферах бойових дій.

Основним інструментом WSF-M є мікрохвильова камера, яка вимірюватиме вітри на поверхні моря, силу тропічних циклонів та інші екологічні дані. Також на супутнику літає датчик космічної погоди, наданий урядом США.

Нагадаємо, у середині березня космічний корабель Spaceship, створений Ілоном Маском, здійснив перший суборбітальний політ. Йому вдалося подолати понад 200 кілометрів висоти та вийти на земну орбіту.

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