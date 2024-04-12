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Компания SpaceX запустила в космос метеорологический спутник для Космических сил США

12 апреля 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Компания SpaceX запустила в космос метеорологический спутник для Космических сил США
Запуск ракеты Falcon 9. Фото: SpaceX
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 11 апреля, SpaceX запустила вторую в 2024 году миссию для Космических сил США. Миссия под названием USSF-62 отправит на низкую околоземную орбиту спутник Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Об этом сообщили на странице SpaceX в соцсети Х.

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Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы космических сил Ванденберг в 10:25 по восточному времени (в 07:25 по калифорнийскому времени, в 14:25 по Гринвичу). Первая ступень Falcon 9 благополучно вернулась на Землю, приземлившись в зоне посадки Ванденберга чуть меньше, чем через восемь минут после старта. Согласно описанию миссии SpaceX, это был третий запуск и посадка этой ракеты-носителя.

Какой спутник доставит на околоземную орбиту миссия

Как отмечают, в компании BAE Systems, разработавшей и построившей спутник, WSF-M — это космический корабль, обеспечивающий важную и эффективную разведку о погоде для военных операций во всех сферах боевых действий.

Основным инструментом WSF-M является микроволновая камера, измеряющая ветры на поверхности моря, силу тропических циклонов и другие экологические данные. Также на спутнике летает датчик космической погоды, предоставленный правительством США.

Напомним, в середине марта космический корабль Spaceship, созданный Илоном Маском, совершил первый суборбитальный полет. Ему удалось преодолеть более 200 километров высоты и выйти на земную орбиту.

А ученые NASA недавно сообщили, какая звезда может по яркости затмить Полярную.

космос
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SpaceX
ракета

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