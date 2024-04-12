У Землі з'явиться нова надяскрава зірка, яка замінить Полярну — як це можливо

Надяскрава зірка у космосі. Фото: istockphoto.com

Жителям північної півкулі пощастило спостерігати на нічному небі яскраву зірку, відому як Полярна зірка. Проте, скоро на небі засяє нова надяскрава зоря, яка затьмарить Полярну.

Вчені NASA розповіли, як таке можливо та що відомо про цей астрономічний об'єкт. Пише IFLScience.

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Як відомо, Полярна зоря у сузір'ї Малої Ведмедиці розташована приблизно на 1 градус від географічного Північного полюса і здавна використовувалася для навігації у північній півкулі. Проте, так було не завжди.

Між 3942 і 1793 роками до нашої ери була ближче до географічного Північного полюса інша зірка, а точніше подвійна зоряна система під назвою Тубан (Thuban або Alpha Draconis). Тубан в Стародавньому Єгипті означало "голова змії".

Ця подвійна зоряна система складається з білої гігантської зірки, яка у 2,8 рази масивніша за Сонце, та її супутниці, яка вважається зіркою головної послідовності типу А, приблизно 2,6 маси Сонця. Саме Тубан замінить на небі Полярну зірку.

Тубан, наша колишня і майбутня Полярна зірка. Зображення: David Ritter/Wikimedia Commons

Тубан замінить Полярну зірку — як це можливо

Причина, чому Тубан колись була і знову буде, пов’язана з осьовою прецесією Землі. Вчені називають це ефектом дзиґи.

Так, фахівці NASA пояснюють, що сили, пов’язані з обертанням Землі, призводять до того, що планета стає злегка сплюснутою, демонструючи опуклість на екваторі. При цьому гравітація Місяця в першу чергу, і меншою мірою гравітація Сонця, діють на сплюснутість Землі, переміщуючи вісь, перпендикулярну до площини Землі.

"Однак через гіроскопічну дію полюси Землі не "виправляються" в положення, перпендикулярне до площини орбіти. Натомість вони прецесують під кутом 90 градусів до прикладеної сили. Ця прецесія змушує вісь Землі описувати коло, що має Радіус 23,4 градуса відносно фіксованої точки в просторі впродовж приблизно 26 тис. років, повільне коливання, що нагадує вісь дзиги, яка коливається перед тим, як впасти", — розповіли у NASA.

Коли Тубан замінить Полярну зірку

За підрахунками науковців, наразі ми перебуваємо на етапі цього 26 000-річного циклу, де Полярна зоря добре розташована в напрямку Північного полюса. Тому Тубан поверне своє звання навігаційної, Полярної зірки Землі у 20346 році нашої ери.

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