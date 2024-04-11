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Перші люди, які заселять Марс, ніколи не повернуться на Землю — у чому причина

11 квітня 2024 05:17
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Перші люди на Марсі ніколи не повернуться на Землю — розкрито правду
Тренувальна місія астронавтів у пустелі Негев. Фото: AFP
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Одна з найбільших мрій людства — колонізувати Марс. І якщо раніше ця ідея радше здавалася вигадкою письменників наукової фантастики, то сучасні технології та відкриття надають впевненість, що це не тільки можливо, а й відбудеться у найближчі десятиліття. Проте, перші астронавти, які наважаться відправитися на Червону планету ніколи не повернуться на Землю.

Таку гучну заяву зробив засновник SpaceX Ілон Маск під час презентації на базі SpaceX в Бока-Чіку, штат Техас.

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Так, Маск поділився інформацією, що його компанія активно працює над тим, щоб відправити на Марс перший мільйон людей.  

Він підкреслив, що основою колонізації сусідньої планети стануть космічні кораблі Starship, які не планують повертати на Землю після прибуття на Марс. 

Річ у тім, що дані кораблі будуть необхідні колонізаторам на місці. Частини космічного транспорту планують використовувати для видобутку цінних матеріалів на місці.

"Буде краще не повертати ці кораблі, а використовувати їх як джерело ресурсів. Звичайно, ми забезпечимо можливість повернення, адже деякі люди захочуть повернутися. Але я вважаю, що більшість, хто вирушить на Марс, ніколи не повернеться на Землю", — заявив Ілон Маск.

У грандіозних планах підприємця зробити людство мультипланетним видом. А для цього необхідно, щоб колонія на Марсі була самодостатня та могла самостійно забезпечувати себе усім необхідним. 

Для реалізації цієї мети космічних масштабів потрібно буде доставити на Червону планету близько мільйона людей та кілька мільйонів тонн вантажів.

 

Раніше ми розповідали, вчені винайшли революційну технологію, яка може відправити повідомлення на Марс всього за 12 хвилин. 

Нагадаємо, ми писали, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

Також ми повідомляли, що біля Марса виявили новий таємничий об'єкт.

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Марс
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