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Первые люди, которые заселят Марс, никогда не вернутся на Землю — в чем причина

11 апреля 2024 05:17
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Первые люди на Марсе никогда не вернутся на Землю — раскрыта правда
Тренировочная миссия астронавтов в пустыне Негев. Фото: AFP
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Одна из величайших мечт человечества — колонизировать Марс. И если раньше эта идея скорее казалась выдумкой писателей научной фантастики, то современные технологии и открытия придают уверенность, что это не только возможно, но и произойдет в ближайшие десятилетия. Однако первые астронавты, которые осмелятся отправиться на Красную планету, никогда не вернутся на Землю.

Такое громкое заявление сделал основатель SpaceX Илон Маск во время презентации на базе SpaceX в Бока-Чике, штат Техас.

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Так, Маск поделился информацией, что его компания активно работает над тем, чтобы отправить на Марс первый миллион человек.

Он подчеркнул, что основой колонизации соседней планеты станут космические корабли Starship, которые не планируют возвращать на Землю по прибытии на Марс.

Дело в том, что данные корабли будут необходимы колонизаторам на месте. Части космического транспорта планируется использовать для добычи ценных материалов на месте.

"Будет лучше не возвращать эти корабли, а использовать их как источник ресурсов. Конечно, мы обеспечим возможность возвращения, ведь некоторые люди захотят вернуться. Но я считаю, что большинство, кто отправится на Марс, никогда не вернется на Землю", — заявил Илон Моск.

В грандиозных планах предпринимателя сделать человечество мультипланетным видом. А для этого необходимо, чтобы колония на Марсе была самодостаточной и могла самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.

Для реализации этой цели космических масштабов нужно будет доставить на Красную планету около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов.

 

Ранее мы рассказывали, что ученые изобрели революционную технологию, которая может отправить сообщение на Марс всего за 12 минут.

Напомним, мы писали, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

Также мы сообщали, что у Марса обнаружили новый таинственный объект.

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Марс
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