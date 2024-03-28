Людський мозок невпинно росте — як це вплине на інтелект майбутніх поколінь

Закріплений формаліном людський мозок. Зображення: Maya Prabhu

Як виявилося, мозок людини постійно росте. За останні десятиліття він суттєво збільшився у розмірах. Зокрема став більшим об'єм білої та сірої речовини, а також виріс гіпокамп, який відіграє важливу роль у пам’яті та навчанні.

Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в науковому журналі JAMA Neurology. Як це вплине на здоров'я, інтелект людей та чи варто перейматися з цього приводу, пише ScienceAlert.

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Що відомо про нове дослідження

Дослідники переглянули сканування головного мозку на магнітно-резонансній томографії (МРТ) 3226 людей, які брали участь у Фремінгемському дослідженні серця (FHS) 1948 року.

FHS включає учасників, які народилися впродовж кожного десятиліття, починаючи з 1930-х років, і тепер включає дітей та онуків деяких з початкової групи.

Коли учасникам FHS було від 55 до 65 років, що відбулося між 1999 і 2019 роками, їм зробили магнітно-резонансну томографію мозку. Ці дані були доступні лише в жовтні 2023 року.

Автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, із тими, хто народився в 1970-х. Вони повторили свій аналіз серед 1145 дорослих людей, які народилися в 1940-х і 1950-х роках.

Мозок людини. Фото: shutterstock.com

Що вдалося дізнатися науковцям

Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшувався кожне десятиліття принаймні з 1930-х років.

Вчені виявили, що за 40-річний період (від 1930-х років до 1970-х) середній об’єм мозку збільшився з 1234 мілілітрів до 1321 мілілітрів, що становить приблизно 6,6%.

Члени покоління X (з 1965 по 1980 рік) також мали майже на 8% більший об’єм білої речовини та майже на 15% більший об’єм поверхні сірої речовини, ніж члени мовчазного покоління (ті, хто жив у період 30-х та 40-х років).

Одна конкретна частина мозку, яка називається гіпокамп, яка відіграє важливу роль у пам’яті та навчанні, збільшилася на 5,7% в об’ємі впродовж наступних поколінь.

Коментуючи ці висновки, автор дослідження Чарльз ДеКарлі сказав, що "десятиліття народження людини, здається, впливає на розмір мозку та потенційно довгострокове здоров’я мозку".

Він підкреслив, тепер науці відомо, що на розмір мозку впливає не тільки генетика, а й зовнішні впливи —здоров’я, соціальні, культурні та освітні фактори.

Дослідження людського мозку. Фото: Shutterstock/Teeradej

Як збільшення мозку вплине на інтелект та здоров'я людей у майбутньому

Це питання науковцям ще належить ґрунтовно вивчити. Але вже зараз дослідники зазначають, що об’єм мозку дорослої людини є "важливим предиктором когнітивних здібностей у літньому віці".

Помічено, що когнітивні показники кращі у пацієнтів з хворобою Альцгеймера з більшим мозком. Також цей церебральний ріст може діяти як буфер проти загрози деменції з віком.

Автори дослідження висловлюють гіпотезу про те, що більші об’єми мозку вказують на більший розвиток мозку та потенційно більший "резерв мозку".

Тобто, за десятиліття мозок людини не тільки стає більшим, а й розвивається, що позитивно впливає на здоров'я та інтелект.

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