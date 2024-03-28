Человеческий мозг постоянно растет — как это повлияет на интеллект будущих поколений

Закрепленный формалином человеческий мозг. Изображение: Maya Prabhu

Как оказалось, мозг человека постоянно растет. За последние десятилетия он существенно увеличился в размерах. В частности, стал больший объем белого и серого вещества, а также вырос гиппокамп, который играет важную роль в памяти и обучении.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Neurology. Как это повлияет на здоровье, интеллект людей и стоит ли беспокоиться по этому поводу, пишет ScienceAlert.

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Что известно о новом исследовании

Исследователи просмотрели сканирование головного мозга на магнитно-резонансной томографии (МРТ) 3226 человек, участвовавших во Фремингемском исследовании сердца (FHS) 1948 года.

FHS включает участников, родившихся на протяжении каждого десятилетия, начиная с 1930-х годов, и теперь включает в себя детей и внуков некоторых из начальной группы.

Когда участникам FHS было от 55 до 65 лет, что произошло между 1999 и 2019 годами, им была сделана магнитно-резонансная томография мозга. Эти данные были доступны только в октябре 2023 года.

Авторы исследования пытались сравнить мозг людей, рожденных в 30-х годах, с родившимися в 1970-х. Они повторили свой анализ среди 1145 взрослых людей, родившихся в 1940-х и 1950-х годах.

Мозг человека. Фото: shutterstock.com

Что удалось узнать ученым

Новое исследование показало, что размер человеческого мозга увеличивался каждое десятилетие по крайней мере с 30-х годов.

Ученые обнаружили, что за 40-летний период (от 1930-х годов до 1970-х) средний объем мозга увеличился с 1234 до 1321 миллилитров, что составляет примерно 6,6%.

Члены поколения X (с 1965 по 1980 год) также имели почти на 8% больший объем белого вещества и почти на 15% больший объем поверхности серого вещества, чем члены молчаливого поколения (те, кто жил в период 30-х и 40-х годов).

Одна конкретная часть мозга, называемая гиппокамп, играющая важную роль в памяти и обучении, увеличилась на 5,7% в объеме на протяжении последующих поколений.

Комментируя эти выводы, автор исследования Чарльз ДеКарли сказал, что "десятилетие рождения человека, похоже, влияет на размер мозга и потенциальное долгосрочное здоровье мозга".

Он подчеркнул, что теперь науке известно, что на размер мозга влияет не только генетика, но и внешние воздействия — здоровье, социальные, культурные и образовательные факторы.

Исследование человеческого мозга. Фото: Shutterstock/Teeradej

Как увеличение мозга повлияет на интеллект и здоровье людей в будущем

Этот вопрос ученым еще предстоит основательно изучить. Но уже сейчас исследователи отмечают, что объем мозга взрослого человека является "важным предиктором когнитивных способностей в пожилом возрасте".

Замечено, что когнитивные показатели лучше у пациентов с болезнью Альцгеймера с большим мозгом. Также этот церебральный рост может действовать в качестве буфера против угрозы деменции с возрастом.

Авторы исследования высказывают гипотезу, что большие объемы мозга указывают на большее развитие мозга и потенциально больший "резерв мозга".

То есть, за десятилетия мозг человека не только стает большим, но и развивается, что положительно влияет на здоровье и интеллект.

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