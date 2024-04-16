Знайдено дивний вулкан на Землі, що вивергає чорну в’язку речовину — відео

Вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї, висотою майже 3000 м. Фото: Kendall Hill

Наша планета Земля дивовижна. Вона зберігає чимало таємниць та унікальних явищ, яких не зустрінеш у інших світах. Одне з таких явищ — вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї (Ol Doinyo Lengai), що знаходиться у Північній Танзанії. Він є одним з найнезвичайніших, адже замість розпеченої лави вивергає чорну в’язку речовину.

Що відомо науковцям про Ол-Доїньйо-Ленгаї, пише IFLScience.

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Що відомо про вулкан Ол-Доїньйо-Ленгаї

Ол-Доїньйо-Ленгаї — активний вулкан з двома кратерами (активний лише північний), який розташований приблизно за 120 км на північний захід від міста Аруша на озері Натрон. Його висота становить 2962 м.

У культурі племені Масаїв ім'я вулкана означає "Священна Гора Бога". Вони вірять, що на вершині мешкає бог Нґаї, а виверження символізує гнів божий.

Ол-Доїньйо-Ленгаї розташований в регіоні, де мешкає багато видів тварин, зокрема слони, леопарди, бегемоти та жирафи.

Жіраф на фоні вулкана Ол-Доїньйо-Ленгаї.

Зображення: Yehonatan Richter Levin

Варто зауважити, що останній період виверження вулкану почався у квітні 2017 року і тривав до березня 2024 року. Дослідники цікавляться цим вулканом не тільки через його унікальні властивості лави, але й через геологічне розташування.

Річ у тім, що вулкан розміщено у Східно-Африканському рифті, який є ключовою тектонічною зоною і може зіграти роль у майбутньому геологічному розвитку континенту.

Східноафриканська рифтова система, де розташованийОл-Доїньйо-Ленгаї, є важливою геологічною гарячою точкою. Вчені називають її тектонічною сльозою, що розширюється. Потенційно у майбутньому це може призвести до утворення нового океану між Східною Африкою та рештою Африканської плити.

Кратер вулкана Ол-Доїньйо-Ленгаї. Фото: Nico Bernd

У чому унікальність лави Ол-Доїньйо-Ленгаї

Якщо звичайні вулкани вивергають розплавлену гірську породу, переважно силікатного складу, температурою від 1000 до 1200 °C. То Ол-Доїньйо-Ленгаї "випускає" назовні чорну субстанцію, подібну до моторної оливи за консистенцією, температура виверження якої становить лише 540°C.

Як вже давно з'ясували науковці, вулкан в Танзанії вивергає карбонатну лаву, звану натрокарбонатитом, що є рідкісним явищем не лише на Землі, а й у Сонячній системі.

Через низький вміст кремнезему лава має надзвичайно високу в’язкість. При цьому саме високий вміст карбонатних мінералів дозволяє лаві залишатися рідкою при значно нижчих температурах.

Виверження цього вулкана привертають увагу геологів, особливо через його спосіб викидання вуглецевих лав, який може дати ключ до розуміння геологічних процесів у верхній мантії Землі.

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