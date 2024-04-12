На Місяці виявлено два невідомі мінерали — на Землі не існує нічого подібного

Деталізоване зображення поверхні Місяця. Джерело: NASA

Одна з важливих місій дослідження Місяця, яка за кілька років роботи зробила великий вклад у науку, — китайська місія Chang’e-5. Саме вона доставила на Землю зразки місячних порід. Аналізуючи зразки реголіту вченим вдалося відкрити два абсолютно нові мінерали, які не зустрічаються на нашій планеті.

Нове дослідження науковців з Китаю було оприлюднено в журналі Nature Astronomy, повідомляє IFLScience.

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Так, зазначається, що це вже сьомий і восьмий мінерали, знайдені на Місяці, які ніколи не зустрічалися в природі ні на Землі, ні де-небудь ще.

Один раніше невідомий на Землі місячний мінерал був виявлений у зразках Chang’e-5. Інші п'ять прийшли з місій "Apollo" і "Luna".

Китайський космічний корабель Chang'e 5. Зображення: CNSA/NASA

З чого складаються два нових мінерали

Основа цих двох нових мінералів — титан і кисень. Вчені наголосили, що дослідження неодноразово показували важливість титану для геології та історії Місяця.

Титан часто зв’язується з киснем з утворенням діоксиду титану (TiO2). А нове відкриття показує, що ці два елементи також можуть зв’язуватися у зворотному співвідношенні. Проте, це можливо лише на нашому супутнику.

Де саме виявили нові мінерали

Команда спеціалістів досліджувала скляну намистину, доставлену з Місяця. Такого скла на супутнику багато, він утворився через потужні удари метеоритів.

Намистина, яка утворилася в результаті удару метеорита, має мікрометеоритний кратер із чотирма зернами неправильної форми, які поєднують титан і кисень навколо його краю. Усі вони містять кристалічні решітки. У деяких випадках на кожен титан припадає два атоми кисню, як і очікувалося, але інші показують зворотне.

Дослідження зразків місячного реголіту. Фото: Xinhua/Jin Liwang

Що виявили науковці у скляній намистині

Використовуючи просвічуючий електронний мікроскоп, вони знайшли у скляній намистині ті самі елементи, структуровані трьома різними способами:

Рутил — найпоширеніша природна форма діоксиду титану на Землі, активно використовується в оптичному обладнанні через його здатність викривляти світло. Діоксид титану — міститься в інших кристалічних структурах на Землі. Кристали Ti2O — автори називають їх тригональним і триклінним Ti2O, поки не будуть надані офіційні назви. Саме вони є двома новими мінералами. Вони свідчать про зміни, що відбуваються, коли немає нічого, що могло б захистити багаті титаном мінерали від бомбардування з космосу.

Нові мінерали тригональний і триклінний Ti2O мають однакові співвідношення елементів, але відрізняються способом поєднання атомів.

Зерна настільки крихітні, що здаються незначними, але автори відзначають, що оксиди титану загалом діють як каталізатори багатьох реакцій у присутності сонячного світла.

Ti2O поглинає більше ультрафіолетового та видимого світла, ніж TiO2, і тому, ймовірно, є ще сильнішим фотокаталізатором, потенційно спричиняючи значні зміни в пилу навколо нього.

Цікаво, хоча Ti2O не існує в природі в жодній структурі на Землі, його виробляли в лабораторіях для виготовлення фотокаталітичних плівок.

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