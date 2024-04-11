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NASA розповіло про таємничий космічний об'єкт біля Місяця — фото

11 квітня 2024 18:40
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Навколо Місяця обертається загадковий космічний об'єкт — NASA показало фото
Космічний корабель знято з висоти 4 км. Фото: NASA
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Сьогодні людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів, NASA 15 років тому запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), місія якого полягає у картографуванні місячної поверхні. Нещодавно цей апарат зробив цікаві знімки плаского космічного об'єкта. 

NASA показало дивовижні кадри та розповіло, що це за об'єкт й звідки він узявся, пише ScienceAlert.

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Насправді жодного секрету тут немає. NASA одразу чесно розповіло про нове досягнення. Адже LRO проявив справжню майстерність, зробивши такі чіткі зображення. 

А космічним об'єктом на зображеннях є інший супутник, що мчить над поверхнею Місяця. Цей супутник під назвою Danuri належить Південній Кореї. Вона запустила цей місячний орбітальний апарат у серпні 2022 року. Місія його полягає в розробці та тестуванні технологій, включаючи космічний Інтернет.  

 

Навколо Місяця обертається загадковий космічний об'єкт — NASA показало фото
Danuri виглядає як смуга з висоти 5 км над LRO. Фото: NASA

Danuri також вивчає поверхність супутника Землі й створює карту, яка допоможе вибрати майбутні місця посадки та визначити такі ресурси, як уран, гелій-3, кремній, алюміній і водяний лід. Важливо, що він містить камеру, яка дозволить йому знімати затінені полярні області за межами можливостей LRO.

NASA внесло свій внесок у місію Danuri, зробивши знімки за допомогою LRO.

5 і 6 березня пара орбітальних кораблів промчали один біля одного із сумарною швидкістю 11500 км/год. Існувало три орбіти, завдяки яким LRO міг знімати Danuri, що швидко рухається. Під час кожної орбіти вертикальна відстань між ними була різною.

 

NASA розповіло про таємничий космічний корабель у формі дошки для серфінгу
LRO був на відстані 8 км над Danuri. Фото: NASA

 

NASA виявило об’єкт у формі дошки для серфінгу, що мчить повз Місяць
Орбітальний апарат пролітає над головою. Фото: NASA

Раніше ми писали, на Місяці до 2028 року побудують перший завод, який може змінити історію людства.  

Нагадаємо, ми розповідали, вчені навчилися перетворювати місячний ґрунт на родючі землі.

Також ми повідомляли, нове дослідження вчених показало, що Місяць зменшується у розмірах.

NASA
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