Навколо Місяця обертається загадковий космічний об'єкт — NASA показало фото

Космічний корабель знято з висоти 4 км. Фото: NASA

Сьогодні людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів, NASA 15 років тому запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), місія якого полягає у картографуванні місячної поверхні. Нещодавно цей апарат зробив цікаві знімки плаского космічного об'єкта.

NASA показало дивовижні кадри та розповіло, що це за об'єкт й звідки він узявся, пише ScienceAlert.

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Насправді жодного секрету тут немає. NASA одразу чесно розповіло про нове досягнення. Адже LRO проявив справжню майстерність, зробивши такі чіткі зображення.

А космічним об'єктом на зображеннях є інший супутник, що мчить над поверхнею Місяця. Цей супутник під назвою Danuri належить Південній Кореї. Вона запустила цей місячний орбітальний апарат у серпні 2022 року. Місія його полягає в розробці та тестуванні технологій, включаючи космічний Інтернет.

Danuri виглядає як смуга з висоти 5 км над LRO. Фото: NASA

Danuri також вивчає поверхність супутника Землі й створює карту, яка допоможе вибрати майбутні місця посадки та визначити такі ресурси, як уран, гелій-3, кремній, алюміній і водяний лід. Важливо, що він містить камеру, яка дозволить йому знімати затінені полярні області за межами можливостей LRO.

NASA внесло свій внесок у місію Danuri, зробивши знімки за допомогою LRO.

5 і 6 березня пара орбітальних кораблів промчали один біля одного із сумарною швидкістю 11500 км/год. Існувало три орбіти, завдяки яким LRO міг знімати Danuri, що швидко рухається. Під час кожної орбіти вертикальна відстань між ними була різною.

LRO був на відстані 8 км над Danuri. Фото: NASA

Орбітальний апарат пролітає над головою. Фото: NASA

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