Вокруг Луны вращается загадочный космический объект — NASA показало фото

Космический корабль снят с высоты 4 км. Фото: NASA

Сегодня человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы исследовать ее поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов, NASA 15 лет назад запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), миссия которого состоит в картографировании лунной поверхности. Недавно этот аппарат сделал интересные снимки плоского космического объекта.

NASA показало удивительные кадры и рассказало, что это за объект и откуда он взялся, пишет ScienceAlert.

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На самом деле, никакого секрета здесь нет. NASA сразу честно рассказало о новом достижении. Ведь LRO проявил настоящее мастерство, сделав столь четкие изображения.

А космическим объектом на изображениях является другой спутник, мчащийся над поверхностью Луны. Этот спутник под названием Danuri принадлежит Южной Корее. Она запустила этот лунный орбитальный аппарат в августе 2022 года. Миссия его состоит в разработке и тестировании технологий, включая космический Интернет.

Danuri походит на полосу с высоты 5 км над LRO. Фото: NASA

Danuri также изучает поверхность спутника Земли и создает карту, которая поможет выбрать будущие места посадки и определить такие ресурсы как уран, гелий-3, кремний, алюминий и водяной лед. Важно, что он содержит камеру, которая позволит ему снимать полярные затененные области за пределами возможностей LRO.

NASA внесло свою лепту в миссию Danuri, сделав снимки с помощью LRO.

5 и 6 марта пара орбитальных кораблей промчалась друг возле друга с суммарной скоростью 11500 км/ч. Существовало три орбиты, благодаря которым LRO мог снимать быстро движущегося Danuri. Во время каждой орбиты вертикальное расстояние между ними было разным.

LRO был на расстоянии 8 км над Danuri. Фото: NASA

Орбитальный аппарат пролетает над головой. Фото: NASA

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