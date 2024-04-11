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NASA рассказало о таинственном космическом объекте возле Луны — фото

11 апреля 2024 18:40
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Вокруг Луны вращается загадочный космический объект — NASA показало фото
Космический корабль снят с высоты 4 км. Фото: NASA
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Сегодня человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы исследовать ее поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов, NASA 15 лет назад запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), миссия которого состоит в картографировании лунной поверхности. Недавно этот аппарат сделал интересные снимки плоского космического объекта.

NASA показало удивительные кадры и рассказало, что это за объект и откуда он взялся, пишет ScienceAlert.

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На самом деле, никакого секрета здесь нет. NASA сразу честно рассказало о новом достижении. Ведь LRO проявил настоящее мастерство, сделав столь четкие изображения.

А космическим объектом на изображениях является другой спутник, мчащийся над поверхностью Луны. Этот спутник под названием Danuri принадлежит Южной Корее. Она запустила этот лунный орбитальный аппарат в августе 2022 года. Миссия его состоит в разработке и тестировании технологий, включая космический Интернет.

 

Вокруг Луны вращается загадочный космический объект – NASA показало фото
Danuri походит на полосу с высоты 5 км над LRO. Фото: NASA

Danuri также изучает поверхность спутника Земли и создает карту, которая поможет выбрать будущие места посадки и определить такие ресурсы как уран, гелий-3, кремний, алюминий и водяной лед. Важно, что он содержит камеру, которая позволит ему снимать полярные затененные области за пределами возможностей LRO.

NASA внесло свою лепту в миссию Danuri, сделав снимки с помощью LRO.

5 и 6 марта пара орбитальных кораблей промчалась друг возле друга с суммарной скоростью 11500 км/ч. Существовало три орбиты, благодаря которым LRO мог снимать быстро движущегося Danuri. Во время каждой орбиты вертикальное расстояние между ними было разным.

 

NASA рассказало о таинственном космическом корабле в форме доски для серфинга
LRO был на расстоянии 8 км над Danuri. Фото: NASA

 

NASA обнаружило объект в форме мчащейся миски доски для серфинга
Орбитальный аппарат пролетает над головой. Фото: NASA

Ранее мы писали, что на Луне к 2028 году построят первый завод, который может изменить историю человечества.

Напомним, мы рассказывали, ученые научились превращать лунную почву в плодородные земли.

Также мы сообщали, что новое исследование ученых показало, что Луна уменьшается в размерах.

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