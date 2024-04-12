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На Луне нашли два загадочных минерала — человечество с такими не сталкивалось

12 апреля 2024 17:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
На Луне обнаружены два неизвестных минерала — на Земле не существует ничего подобного
Подробное изображение поверхности Луны. Источник: NASA
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Одна из важных миссий исследования Луны, которая за несколько лет работы внесла большой вклад в науку, — китайская миссия Chang'e-5. Конкретно она доставила на Землю образцы лунных пород. Анализируя образцы реголита ученым удалось открыть два совершенно новых минерала, которые не встречаются на нашей планете.

Новое исследование ученых из Китая было обнародовано в журнале Nature Astronomy, сообщает IFLScience.

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Так, отмечается, что это уже седьмой и восьмой минералы, найденные на Луне, никогда не встречавшиеся в природе ни на Земле, ни где-либо еще.

Один ранее неизвестный на Земле лунный минерал был обнаружен в образцах Chang'e-5. Остальные пять пришли из миссий "Apollo" и "Luna".

 

На Луне обнаружены два неизвестных минерала — на Земле не существует ничего подобного
Китайский космический корабль Chang'e 5. Изображение: CNSA/NASA

Из чего состоят два новых минерала

Основа этих двух новых минералов — титан и кислород. Ученые подчеркнули, что исследования неоднократно показывали важность титана для геологии и истории Луны.

Титан часто связывается с кислородом с образованием диоксида титана (TiO2). Новое открытие показывает, что эти два элемента также могут связываться в обратном соотношении. Однако это возможно только на нашем спутнике.

Где именно обнаружили новые минералы

Команда специалистов исследовала стеклянную бусину, доставленную с Луны. Такого стекла на спутнике много, он образовался из-за мощных ударов метеоритов.

Бусинка, образовавшаяся в результате удара метеорита, имеет микрометеоритный кратер с четырьмя зернами неправильной формы, объединяющими титан и кислород вокруг его края. Все они содержат кристаллические решётки. В некоторых случаях на каждый титан приходится два атома кислорода, как это ожидалось, но другие показывают обратное.

 

Исследователи обнаружили на Луне два новых минерала, никогда не встречавшихся на Земле
Исследование образцов лунного реголита. Фото: Xinhua/Jin Liwang

Что обнаружили ученые в стеклянной бусине

Используя просвечивающий электронный микроскоп, они нашли в стеклянной бусинке те же элементы, структурированные тремя разными способами:

  1. Рутил — самая распространенная природная форма диоксида титана на Земле, активно используемая в оптическом оборудовании из-за его способности искривлять свет.
  2. Диоксид титана — содержится в других кристаллических структурах на Земле.
  3. Кристаллы Ti2O — авторы называют их тригональным и трехклинным Ti2O, пока не будут даны официальные названия. Именно они и есть двумя новыми минералами. Они свидетельствуют о происходящих изменениях, когда нет ничего, что могло бы защитить богатые титаном минералы от бомбардировки из космоса.

Новые тригональный и триклинный минералы Ti2O имеют одинаковые соотношения элементов, но отличаются способом сочетания атомов.

Зерна настолько крошечны, что кажутся незначительными, но авторы отмечают, что оксиды титана в целом действуют как катализаторы многих реакций в присутствии солнечного света.

Ti2O поглощает больше ультрафиолетового и видимого света, чем TiO2, и поэтому, вероятно, является еще более сильным фотокатализатором, потенциально вызывая значительные изменения в пыли вокруг него.

Интересно, хотя Ti2O не существует в природе ни в одной структуре на Земле, его производили в лабораториях для изготовления фотокаталитических пленок.

Ранее мы писали, что ученые научились превращать лунную почву в плодородные земли.

Напомним, мы рассказывали, что новое исследование ученых показало, что Луна уменьшается в размерах.

Также мы сообщали, что на Луне к 2028 году построят первый завод, который может изменить историю человечества.

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