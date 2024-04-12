На Луне обнаружены два неизвестных минерала — на Земле не существует ничего подобного

Подробное изображение поверхности Луны. Источник: NASA

Одна из важных миссий исследования Луны, которая за несколько лет работы внесла большой вклад в науку, — китайская миссия Chang'e-5. Конкретно она доставила на Землю образцы лунных пород. Анализируя образцы реголита ученым удалось открыть два совершенно новых минерала, которые не встречаются на нашей планете.

Новое исследование ученых из Китая было обнародовано в журнале Nature Astronomy, сообщает IFLScience.

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Так, отмечается, что это уже седьмой и восьмой минералы, найденные на Луне, никогда не встречавшиеся в природе ни на Земле, ни где-либо еще.

Один ранее неизвестный на Земле лунный минерал был обнаружен в образцах Chang'e-5. Остальные пять пришли из миссий "Apollo" и "Luna".

Китайский космический корабль Chang'e 5. Изображение: CNSA/NASA

Из чего состоят два новых минерала

Основа этих двух новых минералов — титан и кислород. Ученые подчеркнули, что исследования неоднократно показывали важность титана для геологии и истории Луны.

Титан часто связывается с кислородом с образованием диоксида титана (TiO2). Новое открытие показывает, что эти два элемента также могут связываться в обратном соотношении. Однако это возможно только на нашем спутнике.

Где именно обнаружили новые минералы

Команда специалистов исследовала стеклянную бусину, доставленную с Луны. Такого стекла на спутнике много, он образовался из-за мощных ударов метеоритов.

Бусинка, образовавшаяся в результате удара метеорита, имеет микрометеоритный кратер с четырьмя зернами неправильной формы, объединяющими титан и кислород вокруг его края. Все они содержат кристаллические решётки. В некоторых случаях на каждый титан приходится два атома кислорода, как это ожидалось, но другие показывают обратное.

Исследование образцов лунного реголита. Фото: Xinhua/Jin Liwang

Что обнаружили ученые в стеклянной бусине

Используя просвечивающий электронный микроскоп, они нашли в стеклянной бусинке те же элементы, структурированные тремя разными способами:

Рутил — самая распространенная природная форма диоксида титана на Земле, активно используемая в оптическом оборудовании из-за его способности искривлять свет. Диоксид титана — содержится в других кристаллических структурах на Земле. Кристаллы Ti2O — авторы называют их тригональным и трехклинным Ti2O, пока не будут даны официальные названия. Именно они и есть двумя новыми минералами. Они свидетельствуют о происходящих изменениях, когда нет ничего, что могло бы защитить богатые титаном минералы от бомбардировки из космоса.

Новые тригональный и триклинный минералы Ti2O имеют одинаковые соотношения элементов, но отличаются способом сочетания атомов.

Зерна настолько крошечны, что кажутся незначительными, но авторы отмечают, что оксиды титана в целом действуют как катализаторы многих реакций в присутствии солнечного света.

Ti2O поглощает больше ультрафиолетового и видимого света, чем TiO2, и поэтому, вероятно, является еще более сильным фотокатализатором, потенциально вызывая значительные изменения в пыли вокруг него.

Интересно, хотя Ti2O не существует в природе ни в одной структуре на Земле, его производили в лабораториях для изготовления фотокаталитических пленок.

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