Найден странный вулкан на Земле, извергающий черное вязкое вещество — видео

Вулкан Ол-Доньо-Ленгаи, высотой почти 3000 м. Фото: Kendall Hill

Наша планета Земля удивительна. Она хранит немало тайн и уникальных явлений, которые не встретишь в других мирах. Одно из таких явлений — вулкан Ол-Доньо-Ленгаи (Ol Doinyo Lengai), находящийся в Северной Танзании. Он является одним из самых необычных, ведь вместо раскаленной лавы извергает черное вязкое вещество.

Что известно ученым об Ол-Доньо-Ленгае, пишет IFLScience.

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Что известно о вулкане Ол-Доньо-Ленгаи

Ол-Доньо-Ленгаи — активный вулкан с двумя кратерами (активный только северный), расположенный примерно в 120 км северо-западнее города Аруша на озере Натрон. Его высота составляет 2962 м.

В культуре племени Масаев имя вулкана означает "Священная Гора Бога". Они верят, что на вершине обитает бог Нгаи, а извержение символизирует гнев божий.

Ол-Доньо-Ленгаи расположен в регионе, где обитает много видов животных, в том числе слоны, леопарды, бегемоты и жирафы.

Жираф на фоне вулкана Ол-Доньо-Ленгаи.

Изображение: Yehonatan Richter Levin

Следует отметить, что последний период извержения вулкана начался в апреле 2017 года и продлился до марта 2024 года. Исследователи интересуются этим вулканом не только из-за его уникальных свойств лавы, но и из-за геологического расположения.

Дело в том, что вулкан находится в Восточно-Африканском рифте, который является ключевой тектонической зоной и может сыграть роль в будущем геологическом развитии континента.

Восточноафриканская рифтовая система, где расположен Ол-Доньо-Ленгаи, является важной геологической горячей точкой. Ученые называют ее расширяющейся тектонической слезой. Потенциально в будущем это может привести к образованию нового океана между Восточной Африкой и остальной Африканской плитой.

Кратер вулкана Ол-Доньо-Ленгаи. Фото: Nico Bernd

В чем уникальность лавы Ол-Доньо-Ленгаи

Если обычные вулканы извергают расплавленную горную породу, предпочтительно силикатный состав, температурой от 1000 до 1200 °C. То Ол-Доньо-Ленгаи "выпускает" наружу черную субстанцию, подобную моторному маслу по консистенции, температура извержения которой составляет лишь 540°C.

Как уже давно выяснили ученые, вулкан в Танзании извергает карбонатную лаву, называемую натрокарбонатитом, это редкое явление не только на Земле, но и в Солнечной системе.

Из-за низкого содержания кремнезема лава обладает очень высокой вязкостью. При этом самое высокое содержание карбонатных минералов позволяет скамье оставаться жидкой при значительно более низких температурах.

Извержения этого вулкана привлекают внимание геологов, особенно из-за его способа выбрасывания углеродных лав, который может дать ключ к пониманию геологических процессов в верхней мантии Земли.

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