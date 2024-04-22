Вчені виявили частинки, які швидші за світло — що це та як можливо

Найшвидший оптичний спалах наднової типу Ia. Фото: istockphoto.com

Ми звикли вважати, що у Всесвіті немає нічого, що може рухатися швидше за світло. Проте, схоже, що сучасні фізики спростовують це твердження. Адже нове відкриття демонструє, що у космосі можуть домінувати частинки, які набагато швидші.

Відповідна наукова праця двох американських фізиків опублікована у базі даних препринтів arXiv. Пише LiveScience.

Читайте також:

Так, науковці зробили припущення, що у нашому Всесвіті домінують тахіони — це гіпотетичний вид частинок, які завжди рухаються швидше за світло.

Цей сценарій є потенційно "життєздатною альтернативою" нашій сучасній космологічній моделі, навіть попри те, що існування тахіонів треба ще довести і вони порушують все, що ми знаємо про причинно-наслідковий потік часу з минулого в майбутнє.

Фізики досі не виключають невелику ймовірність існування тахіонів, оскільки наші найпоширеніші уявлення, такі як причинність, можуть бути помилковими.

Найцікавіше у цій науковій статті — тахіони можуть бути матеріалом з якого складається темна матерія — таємнича форма матерії, яка становить більшу частину маси майже кожної окремої галактики у Всесвіті, переважаючи звичайну матерію 5 до 1.

Як підрахували науковці, наш Всесвіт, що розширюється, наповнений тахіонами, може спочатку уповільнити своє розширення, а потім знову прискорити його.

Наразі Всесвіт знаходиться у фазі прискорення, керованого явищем, відомим як темна енергія, тому ця тахіонна космологічна модель потенційно може пояснити й темну енергію, і темну матерію одночасно.

Щоб перевірити цю ідею, фізики застосували свою модель до спостережень за надновими типу Ia, свого роду зірковим вибухом, який дозволяє космологам будувати зв’язок між відстанню та швидкістю розширення Всесвіту.

Варто зауважити, що саме завдяки надновим типу Ia астрономи наприкінці 1990-х років вперше виявили, що швидкість розширення Всесвіту прискорюється.

Фізики виявили, що тахіонна космологічна модель так само добре пояснює дані наднової, як і стандартна космологічна модель, що включає темну матерію та темну енергію. Це саме по собі є несподіванкою, враховуючи, наскільки інноваційною та нетрадиційною є ця ідея.

Злиття двох білих карликів і створення наднової типу Ia на відео:

Раніше ми писали, вчені винайшли революційну технологію, яка здатна передавати повідомлення з Землі на Марс зі швидкістю світла.

Нагадаємо, ми розповідали, що на Місяці до 2028 року побудують перший завод, який може змінити історію людства.

Також ми повідомляли, що NASA хоче відправити у космос міжзоряний пилосос, щоб розкрити деякі таємниці Всесвіту та нашої Сонячної системи.